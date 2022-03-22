Реакция Кремля на "референдум компромиссов" Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что Украина имеет право проводить референдумы, но подчеркнул, что условия мира с РФ обсуждают делегации.
"Украина – это суверенное государство, и какие-то там могут и наверное должны быть внутригосударственные процедуры. Но помимо этого есть те субстанции, которые находятся на столе переговоров двух делегаций. Я не могу вторгаться в детали этих субстанций. Мы убеждены, что в настоящий момент вынесение их на публику может только повредить переговорному процессу, который и так идет гораздо медленнее и менее содержательнее, чем нам хотелось бы", - заявил Песков.
Песков также отметил, что Россия много дней назад передала украинской стороне проекты документов в рамках переговорного процесса – на что-то Киев ответил, на что-то нет.
Нпомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что окончательно формат компромиссов по гарантиям безопасности и временно оккупированным территориям на переговорах между Украиной и Россией может быть вынесен на всеукраинский референдум.
"Украина – это суверенное государство, и какие-то там могут и наверное должны быть внутригосударственные процедуры. Но помимо этого есть те субстанции, которые находятся на столе переговоров двух делегаций. Я не могу вторгаться в детали этих субстанций. Мы убеждены, что в настоящий момент вынесение их на публику может только повредить переговорному процессу, который и так идет гораздо медленнее и менее содержательнее, чем нам хотелось бы", - заявил Песков.
Песков также отметил, что Россия много дней назад передала украинской стороне проекты документов в рамках переговорного процесса – на что-то Киев ответил, на что-то нет.
Нпомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что окончательно формат компромиссов по гарантиям безопасности и временно оккупированным территориям на переговорах между Украиной и Россией может быть вынесен на всеукраинский референдум.
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