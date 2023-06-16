События 22 мая в белгородской области вызвали разнообразные реакции в российском информационном пространстве, что является типичной характеристикой при значительных информационных потрясениях, как указывается в докладе Института изучения войны.
Аналитики ISW сообщают, что наблюдается паника, фракционность и несогласованность. Некоторые провокационные блоггеры безосновательно обвиняют "РДК" и "ЛСР", главным образом, состоящие из россиян, в предательстве россии, связывая их с работой на ГУР.
Некоторые военные корреспонденты предположили, что атака была частью целенаправленной информационной операции, направленной на отвлечение от недавнего захвата Бахмута россией и посев паники в российском информационном пространстве перед возможным украинским контрнаступлением.
Бывший российский офицер и ультранационалист Игорь Гиркин предупреждал о возможности таких трансграничных рейдов, которые могут быть частью более широкой украинской контрнаступательной стратегии.
Спонсор ЧВК "Вагнер" евгений пригожин воспользовался инцидентом, чтобы обвинить российское правительство и его бюрократическую пассивность в оказании поддержки атаке.
Пригожин критикует Минобороны рф за неспособность укрепить российские границы и обеспечить защиту страны.
Первая линия российских оборонительных укреплений, включая участок в 2 км от Горы-Подола, подчеркивает уязвимость таких укреплений, особенно когда они не полностью укомплектованы хорошо подготовленными и хорошо экипированными солдатами.
По оценкам ISW, российские провоенные блоггеры выразили различные беспокойства, тревоги и негодование в отношении событий, а информационное пространство не сформировало единую целостную реакцию, что свидетельствует о неожиданности для российских комментаторов.
Аналитики ISW сообщают, что наблюдается паника, фракционность и несогласованность. Некоторые провокационные блоггеры безосновательно обвиняют "РДК" и "ЛСР", главным образом, состоящие из россиян, в предательстве россии, связывая их с работой на ГУР.
Некоторые военные корреспонденты предположили, что атака была частью целенаправленной информационной операции, направленной на отвлечение от недавнего захвата Бахмута россией и посев паники в российском информационном пространстве перед возможным украинским контрнаступлением.
Бывший российский офицер и ультранационалист Игорь Гиркин предупреждал о возможности таких трансграничных рейдов, которые могут быть частью более широкой украинской контрнаступательной стратегии.
Спонсор ЧВК "Вагнер" евгений пригожин воспользовался инцидентом, чтобы обвинить российское правительство и его бюрократическую пассивность в оказании поддержки атаке.
Пригожин критикует Минобороны рф за неспособность укрепить российские границы и обеспечить защиту страны.
Первая линия российских оборонительных укреплений, включая участок в 2 км от Горы-Подола, подчеркивает уязвимость таких укреплений, особенно когда они не полностью укомплектованы хорошо подготовленными и хорошо экипированными солдатами.
По оценкам ISW, российские провоенные блоггеры выразили различные беспокойства, тревоги и негодование в отношении событий, а информационное пространство не сформировало единую целостную реакцию, что свидетельствует о неожиданности для российских комментаторов.
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