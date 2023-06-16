17:53 24 мая Киев, Украина





Денис с позывным "White Rex" - командир Российского добровольческого корпуса. Точного количества бойцов в составе корпуса он не назвал. Российский добровольческий корпус (РДК) и легион "Свобода России" рассказали, за что воюют и как реагирует военно-политическое руководство рф на освобождение российских территорий россиянами. Бойцы 24 мая встретились с украинскими и зарубежными журналистами на территории Сумской области.Денис с позывным "White Rex" - командир Российского добровольческого корпуса. Точного количества бойцов в составе корпуса он не назвал.

"У нас самому младшему бойцу - 19, самому старому - 45", - отметил он.

По словам Дениса, мужчины только что завершили одну из боевых задач на территории рф. И в ближайшее время будут возвращаться для выполнения других. С собой бойцы взяли трофейный БТР.



Командир бойцов опроверг сообщения российских СМИ о том, что РДК и легион "Свобода России" уничтожены.

"У нас есть трофейная техника, оружие, определенные успехи. Я хочу доказать, что возможно сражаться против тирана, что власти путина - не безграничны, что ФСБ может избивать, контролировать, пытать невооруженных, но как только они встречаются с полноценным сопротивлением, они убегают", - добавил боец.

"Мы видим, что военно-политическое руководство абсолютно не готово к таким ситуациям. Они очень долго и много рассказывали о том, что укрепляют линию, тратят на нее миллиарды. Когда доходит до дела - все сыпется, ничего не происходит. Чем сильнее, крепче мы заходим на территорию рф, тем более им нужно времени, чтобы прийти в себя и принять ответные действия", — сказал он.

Мужчина также сказал, что у корпуса нет достаточно сил, чтобы полноценно контролировать территорию, на которую они зашли.

"Для нас это - проба сил. Конечно, и военные и политические цели в рамках этой операции мы преследуем, и мы их достигли", - сказал он.

"Русский добровольческий корпус" и Легион "Свобода России" добровольческий корпус — военное подразделение ВСУ, сформированное в августе 2022 года для защиты Украины от российского вторжения. Входит в Интернациональный легион ТРО Украины. Как сообщил командир РДК Денис Никитин, они находятся в составе 98 батальона ТРО Азов Днепр. Отбор в РДК производится из этнических российских эмигрантов, живущих на территории Украины, а также в других европейских странах.

Легион "Свобода России" образовали российские военнослужащие из пленных. Они заявляют, что легион был создан для борьбы с путинским режимом. В легион могут попасть пленные и бывшие российские военнослужащие.