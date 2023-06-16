Российский добровольческий корпус (РДК) и легион "Свобода России" рассказали, за что воюют и как реагирует военно-политическое руководство рф на освобождение российских территорий россиянами. Бойцы 24 мая встретились с украинскими и зарубежными журналистами на территории Сумской области.
Денис с позывным "White Rex" - командир Российского добровольческого корпуса. Точного количества бойцов в составе корпуса он не назвал.
Денис с позывным "White Rex" - командир Российского добровольческого корпуса. Точного количества бойцов в составе корпуса он не назвал.
По словам Дениса, мужчины только что завершили одну из боевых задач на территории рф. И в ближайшее время будут возвращаться для выполнения других. С собой бойцы взяли трофейный БТР.
Командир бойцов опроверг сообщения российских СМИ о том, что РДК и легион "Свобода России" уничтожены.
Мужчина также сказал, что у корпуса нет достаточно сил, чтобы полноценно контролировать территорию, на которую они зашли.
"Русский добровольческий корпус" и Легион "Свобода России" добровольческий корпус — военное подразделение ВСУ, сформированное в августе 2022 года для защиты Украины от российского вторжения. Входит в Интернациональный легион ТРО Украины. Как сообщил командир РДК Денис Никитин, они находятся в составе 98 батальона ТРО Азов Днепр. Отбор в РДК производится из этнических российских эмигрантов, живущих на территории Украины, а также в других европейских странах.
Легион "Свобода России" образовали российские военнослужащие из пленных. Они заявляют, что легион был создан для борьбы с путинским режимом. В легион могут попасть пленные и бывшие российские военнослужащие.
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