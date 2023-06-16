Развитие оборонной сферы: Минобразования и "Укроборонпром" заключили меморандум о сотрудничестве

17:38 24 мая Киев, Украина

Госконцерн "Укроборонпром" и Министерство образования и науки заключили соглашение о сотрудничестве, согласно которому студенты учреждений высшего и профессионально-технического образования будут проходить производственную и преддипломную практику на предприятиях "Укроборонпрома".

Эта информация была предоставлена пресс-службой госконцерна.

"Это должно популяризировать профессии оборонного сектора среди молодежи и в долгосрочной перспективе обеспечить омоложение коллективов предприятий и осовременивание производства", - говорится в сообщении.

Также будут разрабатываться соответствующие образовательные программы по дуальной форме, направленные на подготовку специалистов в соответствии с потребностями оборонных предприятий и их дальнейшим трудоустройством.

"Стоит отметить, что работа по омоложению украинского оборонного комплекса (средний возраст на предприятиях "Укроборонпрома" - 50+ лет) уже начата, а подписание меморандума должно масштабировать указанные проекты", - подчеркнули в "Укроборонпроме".

В госконцерне добавили, что с начала полномасштабного вторжения практику или стажировку на предприятиях "Укроборонпрома" прошли около 2000 студентов. В итоге каждый третий был трудоустроен на наших предприятиях.



По словам министра образования Украины Оксена Лисового, украинская молодежь "имеет множество идей и желания развиваться в оборонной сфере".

"Украинская молодежь сегодня имеет множество крутых идей и желание развиваться в оборонной сфере. И наша задача – помочь им это сделать наиболее эффективным способом: реализовать себя, свои идеи и заодно внести вклад в победу", – сказал Оксен Лесной.

В свою очередь гендиректор концерна Юрий Гусев отметил, что украинский ОПК в будущем может стать драйвером экономики.