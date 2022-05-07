Разведка США помогла Украине потопить крейсер “москва”

17:50 06 мая Киев, Украина

Переданная информация разведки США Украине помогли потопить крейсер “Москва”.





Журналисты пишут, что сразу после



Но в последние дни американские официальные лица подтвердили, что данные из источников американской разведки были предоставлены Украине за несколько часов до запуска ракет "Нептун". Об этом в четверг, 5 мая, сообщили в оборонном ведомстве США, знакомые с ситуацией.Журналисты пишут, что сразу после удара представители администрации Джо Байдена "скрупулезно молчали", отказываясь подтвердить даже факт нанесения удара по "Москве".Но в последние дни американские официальные лица подтвердили, что данные из источников американской разведки были предоставлены Украине за несколько часов до запуска ракет "Нептун".

"Украинские силы, заметив российский военный корабль в Черном море, связались со своими американскими контактами, чтобы подтвердить, что это на самом деле крейсер "Москва". С американской стороны ответили, что это именно тот корабль, и предоставили разведданные о его местонахождении", - сообщили источники.



При этом не уточняется, знали ли в тот момент в Соединенных Штатах, что украинская сторона готовит удар по крейсеру. Как подчеркнули собеседники, ВСУ принимали решение об этом самостоятельно, США не были причастны к нему.