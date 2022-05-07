Разведка США помогла Украине потопить крейсер “москва”

Переданная информация разведки США Украине помогли потопить крейсер “Москва”.
Об этом в четверг, 5 мая, сообщили в оборонном ведомстве США, знакомые с ситуацией.
Журналисты пишут, что сразу после удара представители администрации Джо Байдена "скрупулезно молчали", отказываясь подтвердить даже факт нанесения удара по "Москве".
Но в последние дни американские официальные лица подтвердили, что данные из источников американской разведки были предоставлены Украине за несколько часов до запуска ракет "Нептун".
Журналисты пишут, что сразу после удара представители администрации Джо Байдена "скрупулезно молчали", отказываясь подтвердить даже факт нанесения удара по "Москве".
Но в последние дни американские официальные лица подтвердили, что данные из источников американской разведки были предоставлены Украине за несколько часов до запуска ракет "Нептун".
При этом не уточняется, знали ли в тот момент в Соединенных Штатах, что украинская сторона готовит удар по крейсеру. Как подчеркнули собеседники, ВСУ принимали решение об этом самостоятельно, США не были причастны к нему.
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