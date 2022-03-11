Разведка сообщает о планах Путина устроить теракт на ЧАЭС

15:48 11 Март Киев, Украина





Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.



Территорию



По данным разведки, ресурс имеющихся дизель-генераторов рассчитан на 48 часов поддержки работы систем безопасности, однако оккупанты отказываются пропустить к станции украинских ремонтников. Не получив желаемого результата от вторжения в Украину и прямых переговоров, Владимир Путин готов прибегнуть к ядерному шантажу мирового сообщества и устроить теракт на Чернобыльской атомной электростанции.Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.Территорию ЧАЭС российские оккупанты захватили 24 февраля. С тех пор станция обесточена в результате повреждения линии электропередачи, а персонал удерживают в заложниках. В настоящее время на ЧАЭС находятся 106 работников, включая медицинский персонал и поваров, а также более 200 нацгвардейцев. ЧАЭС полностью отключены от систем мониторинга Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) По данным разведки, ресурс имеющихся дизель-генераторов рассчитан на 48 часов поддержки работы систем безопасности, однако оккупанты отказываются пропустить к станции украинских ремонтников.

“Вместо этого туда, по указанию Александра Лукашенко, зашли “белорусские специалисты”. Среди них под видом атомщиков заходят также российские диверсанты для организации теракта”, – отмечают разведчики.

Россияне ради имитации причастности украинских военных к аварии на ЧАЭС пытаются создать фейковые доказательства в подтверждение своей версии. Так, в районе аэропорта Антонов в Гостомеле уже заметили российские автомобильные рефрижераторы, собирающие тела погибших украинских защитников. Их, как считают разведчики, хотят выдать за убитых диверсантов в зоне ЧАЭС.



Россия делает это на фоне ударов по Запорожской АЭС и Харьковскому физико-техническому институту, где находится экспериментальный ядерный реактор, в активную зону которого загружено 37 топливных ядерных элементов.

“Пока и Украина, и мир, и сама Россия понимают, что заявления о причастности Украины к созданию ядерной опасности – только постановка по бездарному сценарию. Подобные действия Путина будут иметь катастрофические последствия для всего мира. Похоже, именно на это рассчитывает российский диктатор, требуя неприемлемых уступок", – считают в разведке.

Ранее, 9 марта председатель "Энергоатома" Петр Котин объяснял, что на ЧАЭС сейчас более 20 тысяч отработанных топливных сборок, требующих постоянного охлаждения. Однако из-за обесточивания делать это становится все труднее.

“Когда мы впервые загрузили свежее топливо и начали ядерную реакцию, его нужно охлаждать. Если этого не делать, тепло, которое там будет накапливаться, будет плавить всю конструкцию, выходить наружу и попадать в окружающую среду. Таким образом, радиация может попадать в организмы людей и облучать их радиацией. Чтобы охлаждаться, нужны насосы, которые подают воду, или вентиляторы, которые забирают из конструкции тепло”, – говорил он.

В настоящее время дизель-генераторы обеспечивают стабильное охлаждение, однако их работа зависит от топлива, которого, по оценке Котина, "должно быть на десять суток":

Такие генераторы работают на кораблях и по полгода, однако здесь у них более мощный режим работы, и никто не знает, сколько они проработают. На длительную работу генераторов особо не рассчитывали. Невозможно предсказать (сколько времени до потенциального попадания радиации в воздух. – Ред.) Я лишь описал физику процесса. Когда нагреется – тогда и будет. На ЧАЭС критическая температура может быть достигнута за семь суток при прекращении работы генераторов. Но дизель-генераторы сейчас работают в нормальном режиме и снимают угрозу. Если остановятся генераторы, можете начинать считать семь суток. Однако если в этот период найти источник питания, ситуация будет под контролем”.



Котин также подчеркивал, что оккупанты, захватив ЧАЭС, "не понимают что творят".



Что такое ЧАЭС или ЗАЭС?

Это и в мирное время хорошо укрепленный объект. То есть станция имеет ограждение, по периметру средства безопасности, видеонаблюдение и ядерные материалы.

"Оккупанты используют его как военную базу. Они туда зашли, видят внутри весь периметр и понимают, что стрелять туда никто не будет. При этом они могут шантажировать всех, что взорвут ядерный материал и его разбрасывает по всей Украине", – говорит глава «Энергоатома».

Что касается состояния персонала станции, который захватили в заложники, то Котин убеждает, что они "уже сами не хотят оттуда уходить, потому что понимают, что если оставят рабочие места, то захватчики могут все довести до беды":

“На станции находятся около трехсот военных Российской Федерации в масках. Непосредственно на площадке ЗАЭС между первым блоком и спецкорпусом – около 50 единиц тяжелой военной техники, куда никого не пускают… Все вопросы, даже технические, они должны согласовывать с военным командиром российской федерации. Он сейчас там "главный атомщик", говорящий "да" или "нет". Это очень угрожающая ситуация, в частности для психологического состояния персонала… Работникам нужно быть сосредоточенными на работе, а не на людях с находящимися рядом автоматами”, - сказал Котин.

Котин убеждает, что даже российские атомщики полностью понимают угрозу ситуации, однако ничего не делают из-за страха последствий от путинского режима.

“Они все прекрасно понимают, но ничего не говорят. Мы понимаем, что сейчас они не могут в России открыть рот, чтобы нас поддержать", – подчеркивает он.

Напомним, что до начала войны в Украине ядерный терроризм считался гипотетическим видом терроризма.