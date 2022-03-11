Разведка сообщает о планах Путина устроить теракт на ЧАЭС

Не получив желаемого результата от вторжения в Украину и прямых переговоров, Владимир Путин готов прибегнуть к ядерному шантажу мирового сообщества и устроить теракт на Чернобыльской атомной электростанции.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Территорию ЧАЭС российские оккупанты захватили 24 февраля. С тех пор станция обесточена в результате повреждения линии электропередачи, а персонал удерживают в заложниках. В настоящее время на ЧАЭС находятся 106 работников, включая медицинский персонал и поваров, а также более 200 нацгвардейцев. ЧАЭС полностью отключены от систем мониторинга Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
По данным разведки, ресурс имеющихся дизель-генераторов рассчитан на 48 часов поддержки работы систем безопасности, однако оккупанты отказываются пропустить к станции украинских ремонтников.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Территорию ЧАЭС российские оккупанты захватили 24 февраля. С тех пор станция обесточена в результате повреждения линии электропередачи, а персонал удерживают в заложниках. В настоящее время на ЧАЭС находятся 106 работников, включая медицинский персонал и поваров, а также более 200 нацгвардейцев. ЧАЭС полностью отключены от систем мониторинга Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
По данным разведки, ресурс имеющихся дизель-генераторов рассчитан на 48 часов поддержки работы систем безопасности, однако оккупанты отказываются пропустить к станции украинских ремонтников.
Россияне ради имитации причастности украинских военных к аварии на ЧАЭС пытаются создать фейковые доказательства в подтверждение своей версии. Так, в районе аэропорта Антонов в Гостомеле уже заметили российские автомобильные рефрижераторы, собирающие тела погибших украинских защитников. Их, как считают разведчики, хотят выдать за убитых диверсантов в зоне ЧАЭС.
Россия делает это на фоне ударов по Запорожской АЭС и Харьковскому физико-техническому институту, где находится экспериментальный ядерный реактор, в активную зону которого загружено 37 топливных ядерных элементов.
Россия делает это на фоне ударов по Запорожской АЭС и Харьковскому физико-техническому институту, где находится экспериментальный ядерный реактор, в активную зону которого загружено 37 топливных ядерных элементов.
Ранее, 9 марта председатель "Энергоатома" Петр Котин объяснял, что на ЧАЭС сейчас более 20 тысяч отработанных топливных сборок, требующих постоянного охлаждения. Однако из-за обесточивания делать это становится все труднее.
В настоящее время дизель-генераторы обеспечивают стабильное охлаждение, однако их работа зависит от топлива, которого, по оценке Котина, "должно быть на десять суток":
Такие генераторы работают на кораблях и по полгода, однако здесь у них более мощный режим работы, и никто не знает, сколько они проработают. На длительную работу генераторов особо не рассчитывали. Невозможно предсказать (сколько времени до потенциального попадания радиации в воздух. – Ред.) Я лишь описал физику процесса. Когда нагреется – тогда и будет. На ЧАЭС критическая температура может быть достигнута за семь суток при прекращении работы генераторов. Но дизель-генераторы сейчас работают в нормальном режиме и снимают угрозу. Если остановятся генераторы, можете начинать считать семь суток. Однако если в этот период найти источник питания, ситуация будет под контролем”.
Котин также подчеркивал, что оккупанты, захватив ЧАЭС, "не понимают что творят".
Что такое ЧАЭС или ЗАЭС?
Котин также подчеркивал, что оккупанты, захватив ЧАЭС, "не понимают что творят".
Что такое ЧАЭС или ЗАЭС?
Это и в мирное время хорошо укрепленный объект. То есть станция имеет ограждение, по периметру средства безопасности, видеонаблюдение и ядерные материалы.
Что касается состояния персонала станции, который захватили в заложники, то Котин убеждает, что они "уже сами не хотят оттуда уходить, потому что понимают, что если оставят рабочие места, то захватчики могут все довести до беды":
Котин убеждает, что даже российские атомщики полностью понимают угрозу ситуации, однако ничего не делают из-за страха последствий от путинского режима.
Напомним, что до начала войны в Украине ядерный терроризм считался гипотетическим видом терроризма.
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