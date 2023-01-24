Разведка рф распускает фейки о вооружении на Ровенской АЭС

Российская разведка распространяет очередной фейк о якобы хранении предоставленного партнерами Украине вооружения на территории Ровенской АЭС.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.
В фейковых заявлениях разведки рф говорится, что "ВСУ превратили в свои арсеналы территорию АЭС… В частности, на складах размещаются ракеты к РСЗО HIMARS и другие иностранные системы ПВО, а также артиллерийские боеприпасы".
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.
В фейковых заявлениях разведки рф говорится, что "ВСУ превратили в свои арсеналы территорию АЭС… В частности, на складах размещаются ракеты к РСЗО HIMARS и другие иностранные системы ПВО, а также артиллерийские боеприпасы".
Отмечается также, что этот "вброс" разведки россии особенно резко контрастирует с сообщением о "начале работы миссии МАГАТЭ на Ровенской АЭС, которая будет фиксировать любые угрозы, которые могут иметь военные действия".
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