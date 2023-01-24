Разведка рф распускает фейки о вооружении на Ровенской АЭС

09:31 24 января Киев, Украина

Российская разведка распространяет очередной фейк о якобы хранении предоставленного партнерами Украине вооружения на территории Ровенской АЭС.



Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.



В фейковых заявлениях разведки рф говорится, что "ВСУ превратили в свои арсеналы территорию АЭС… В частности, на складах размещаются ракеты к РСЗО HIMARS и другие иностранные системы ПВО, а также артиллерийские боеприпасы".

"В то же время оккупанты выразили надежду, "что в Киеве никому не придет в голову намеренно подорвать склады боеприпасов на АЭС, чтобы получить от Запада большее вооружение" . Предостерегаем! Эта информация не соответствует действительности!" - отметили в ЦПД.

Отмечается также, что этот "вброс" разведки россии особенно резко контрастирует с сообщением о "начале работы миссии МАГАТЭ на Ровенской АЭС, которая будет фиксировать любые угрозы, которые могут иметь военные действия".