Разведка рф распускает фейки о вооружении на Ровенской АЭС

09:31 24 января Киев, Украина

Российская разведка распространяет очередной фейк о якобы хранении предоставленного партнерами Украине вооружения на территории Ровенской АЭС.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

В фейковых заявлениях разведки рф говорится, что "ВСУ превратили в свои арсеналы территорию АЭС… В частности, на складах размещаются ракеты к РСЗО HIMARS и другие иностранные системы ПВО, а также артиллерийские боеприпасы".
 
"В то же время оккупанты выразили надежду, "что в Киеве никому не придет в голову намеренно подорвать склады боеприпасов на АЭС, чтобы получить от Запада большее вооружение". Предостерегаем! Эта информация не соответствует действительности!" - отметили в ЦПД.
 
Отмечается также, что этот "вброс" разведки россии особенно резко контрастирует с сообщением о "начале работы миссии МАГАТЭ на Ровенской АЭС, которая будет фиксировать любые угрозы, которые могут иметь военные действия".
 
"Публикуя подобную дезинформацию, враг может готовить основу для сокрытия будущих преступлений против нашего государства и обострения панических настроений среди украинцев", - говорится в сообщении центра.