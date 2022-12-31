Разведка предупреждает о возможных атаках на Украину в праздничные дни

11:13 31 декабря Киев, Украина

В период новогодних праздников россияне могут наносить удары по Украине чаще, чтобы сломить моральный дух украинцев. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

Британская разведка предполагает, что следующая массированная атака может готовиться на ближайшие дни.

Отмечается также, что целью российской армии является подавить украинскую противовоздушную оборону.

Ранее разведка Британии назвала задачу нового командующего Западного военного округа рф - удерживать правый фланг россиян, район Луганской области вокруг Кременной и Сватово.