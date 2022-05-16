Разведка опубликовала список "кадыровцев", принимавших участие в войне в Украине

07:33 16 мая Киев, Украина

Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало список из 2 425 "кадыровцев", которые принимали участие в войне в Украине

"Показательно, что, несмотря на притворные обученность, боевой дух и оснащение кадыровских тиктокеров, даже вне зоны активных боевых действий, из 2,5 тысячи наемников около ста погибли, около трехсот получили ранения и более шестидесяти сбежали из Украины покинув оружие и амуницию", — говорится в сообщении ГУР.

Разведка напоминает, что боевики Кадырова пришли в Украину во втором эшелоне наступления, занимались обысками жилищ, издевательствами над заложниками и мирными жителями, грабежами и разбоем.

После того как российские войска начали нести первые масштабные потери, "кадыровцам" приказали останавливать отступавшие подразделения оккупантов и показательно расстреливать отказывавшихся воевать.

С позором отброшенные украинскими воинами от Киева и Чернигова, кадыровские наемники переместились на Луганское и Мариупольское направления, где продолжили грабить и снимать ролики о своих "подвигах" для TikTok.

Еще 5 мая издание «Важные истории» со ссылкой на Минздрав Чечни опубликовали информацию о том, что число погибших чеченцев в Украине сопоставимо с числом погибших дагестанцев, которых, по данным собеседника издания, уже более 120.



Также источник издания, который участвует в переправке погибших в Украине жителей Чечни домой, говорит, что каждый день чеченские подразделения несут потери убитыми и ранеными.



Как отмечает издание, при этом чеченское подразделение, воюющее в Украине, постоянно пытается создать образ "одного из самых успешных".

Не TikTokом единым

Создавать имидж "непобедимых" кадыровцам помогает депутат госдумы от Чечни Адам Делимханов, который за время войны уже успел получить звание героя россии.

Имеено Делимханов работает над обеспечением "правильного" информационного освещения войны в угоду главе Чечни, устраивая регулярные "пресс-туры" на которых "тик-ток войска" охотно общаются с журналистами и блогерами.







