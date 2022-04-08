Разведка ФРГ перехватила радиосообщения военных рф о массовых убийствах в Буче

14:04 07 апреля Киев, Украина

Изображения убитых мирных жителей Бучи шокируют мир. По информации Der Spiegel, Федеральной разведке Германии удалось перехватить радиопереговоры российских военных, в которых они обсуждали убийства мирных жителей в украинском городе Буча под Киевом.

По данным издания, разведка доложила об этом парламенту 6 апреля. Среди материалов доклада были представлены несколько записей перехваченных переговоров. Так, в одном из них военнослужащий заявил, что он и его товарищи застрелили человека на велосипеде, в другом разговоре мужчина говорит, что украинских солдат сначала допрашивают, а потом расстреливают.



Из перехваченных переговоров также следует, что убийства могли происходить и в других занятых российскими войсками населенных пунктах — в том числе в окрестностях Мариуполя, который находится в осаде уже несколько недель.



Немецкая разведка пришла к выводу, что убийства мирных жителей не были случайностью или низовой инициативой некоторых военных. С гораздо большей вероятностью данные материалы указывают на то, что убийство мирных жителей стало частью обычного образа действий российских военных, а возможно, и частью их стратегии с целью распространения страха и ужаса среди гражданского населения и подавления сопротивления. Он отмечает, что в перехваченных материалах солдаты обмениваются информацией о зверствах, как о их повседневности.

Кроме того, немецкая разведка считает, что участвовать в этих зверствах могли наемники из российской ЧВК «Вагнер», которые продемонстрировали особенную степень жестокости еще в ходе их участия в войне в Сирии.