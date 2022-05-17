Разведка Британии: рф увеличит количество артударов

17:08 17 мая Киев, Украина

В ближайшее время российская армия будет усиленно прибегать к массированным артиллерийским ударам.





По данным британской разведки, в ближайшие недели

Из-за ограниченных возможностей обнаружения целей и нежелания рисковать самолетами российские войска могут прибегать к более частым артиллерийским бомбардировкам. Об этом говорится в отчете Минобороны Великобритании, опубликованном 17 мая.По данным британской разведки, в ближайшие недели Россия , скорее всего, продолжит наносить массированные артиллерийские удары, пытаясь набрать обороты в наступлении на Донбассе.

"В Черниговской области к северу от Киева примерно 3500 зданий были разрушены или повреждены во время оставленной попытки России продвинуться к украинской столице. 80% ущерба нанесено жилым домам", - напомнили в военном ведомстве.

Масштабы этого ущерба указывают на готовность России применять артиллерию против населенных пунктов.