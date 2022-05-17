Разведка Британии: рф увеличит количество артударов

В ближайшее время российская армия будет усиленно прибегать к массированным артиллерийским ударам.
Из-за ограниченных возможностей обнаружения целей и нежелания рисковать самолетами российские войска могут прибегать к более частым артиллерийским бомбардировкам. Об этом говорится в отчете Минобороны Великобритании, опубликованном 17 мая.
По данным британской разведки, в ближайшие недели Россия, скорее всего, продолжит наносить массированные артиллерийские удары, пытаясь набрать обороты в наступлении на Донбассе.
По данным британской разведки, в ближайшие недели Россия, скорее всего, продолжит наносить массированные артиллерийские удары, пытаясь набрать обороты в наступлении на Донбассе.
Масштабы этого ущерба указывают на готовность России применять артиллерию против населенных пунктов.
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