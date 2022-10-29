Разведгруппы противника и их беспилотник были ликвидированы – ГПСУ

10:43 29 октября Киев, Украина

Украинские пограничники остановили продвижение разведки российских оккупантов на Сиверском направлении в Бахмутском районе. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) в своем Telegram-канале в субботу, 29 октября.

Противник пытался в пятницу, 28 октября, разведать подходы к украинским позициям с помощью беспилотника.

Однако украинские военные ликвидировали вражеский БПЛА.

К наблюдательным постам пытались подойти две группы наземной разведки оккупантов. Украинские бойцы их также остановили.

Как мы уже сообщали, россия с начала войны, которую она развязала против Украины, потеряла более 70 тысяч своих солдат.

Отметим, что по инфлормации Генштаба ВСУ, украинские бойцы за прошедшие сутки в районе Майорска в Донецкой области уничтожили 300 оккупантов, которые готовились к нападению.