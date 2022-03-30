Разумков намерен внести правки в закон об олигархах

Председатель Рады Дмитрий Разумков хочет внести правки в законопроект No5599 об олигархах, относительно смены органа для определения олигархов.
Об этом он сказал в ходе брифинга в пятницу, 2 июля.
Об этом он сказал в ходе брифинга в пятницу, 2 июля.
При этом на данный момент законопроектом предусмотрено, что органом, относящим лиц к числу олигархов, является Совет национальной безопасности и обороны.
Кроме этого, Разумков отметил, что считает невозможным применение спецпроцедуры к законопроекту об олигархах. По его словам, положения о применении спецпроцедуры принимались исключительно под законопроект о банках, и это было оговорено со всеми фракциями.
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