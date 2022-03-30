Разумков намерен внести правки в закон об олигархах

16:48 02 июля Киев, Украина





Об этом он сказал в ходе брифинга в пятницу, 2 июля. Председатель Рады Дмитрий Разумков хочет внести правки в законопроект No5599 об олигархах, относительно смены органа для определения олигархов.Об этом он сказал в ходе брифинга в пятницу, 2 июля.

"Правки буду подавать (в законопроект об олигархах – ред.). Надеюсь, они будут поддержаны. (Буду подавать правки – ред.) по смене органа, который должен принимать решения о включении или исключении тех, или иных лиц из так называемого реестра олигархов", – сказал спикер.

При этом на данный момент законопроектом предусмотрено, что органом, относящим лиц к числу олигархов, является Совет национальной безопасности и обороны.



Кроме этого, Разумков отметил, что считает невозможным применение спецпроцедуры к законопроекту об олигархах. По его словам, положения о применении спецпроцедуры принимались исключительно под законопроект о банках, и это было оговорено со всеми фракциями.