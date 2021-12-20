Разумков: Верховная Рада готова к внеочередной сессии

Дмитрий Разумков в ответ на вопрос о возможности внеочередного созыва сессии Верховной Рады заявил, что такого предложения ему не поступало, но депутаты готовы к ее проведению.
Спикер Дмитрий Разумков сообщил о том, что в Верховную Раду пока не поступало предложений о проведении внеочередной сессии для ратификации меморандума о предоставлении Украине макрофинансовой помощи ЕС, ни от народных депутатов, ни от президента Украины.
Он напомнил, что глава парламента может созвать внеочередную сессию по инициативе или главы государства, или 150 народных депутатов.
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