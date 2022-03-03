Разумков считает, что законопроект об олигархах необходимо доработать

По мнению Спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова
, решать кто в Украине олигарх, должен специальный орган, чтобы не было конфликта интересов.
Об этом он сказал на брифинге в парламенте в четверг, 3 июня.
"С учетом того, какие функции предусматриваются для Совета национальной безопасности и обороны, он именно совещательный, консультативный, координационный орган: ему не свойственна функция относить тех или иных граждан к тем или иным категориям. Поэтому, я думаю, следовало бы создать отдельный орган, который бы занимался такими вопросами. Возможно, по аналогии с теми комиссиями, которые занимаются подбором в Национальное антикоррупционное бюро, САП, возможно с привлечением иностранных экспертов", - сказал Разумков.
Он отметил, что в предложенном законопроекте
у СНБО возникает конфликт интересов, потому что и председатель Рады, и президент, и другие высшие должностные лица входят в состав СНБО.
"Если мы говорим гипотетично, что есть какой-то глава Верховной Рады, который как-то связан с олигархами, или какое-либо другое должностное лицо, премьер-министр, министр, то вряд ли он будет поддерживать идею включения такого лица в выше указанный список, и это будет открытым конфликтом интересов при принятии того или иного решения, и тем более при рассмотрении таких вопросов", - пояснил Разумков.
Также он считает, что нужно расширить перечень лиц, которые должны заполнять декларацию о контактах после встреч с олигархами или их представителями.
"Я считаю, что этот перечень должен быть расширен за счет высших должностных лиц, которые не занимают политическую должность, но работают в государственных институтах, например, в том же самом руководстве Аппарата Верховной Рады, Офисе президента, государственные секретари (я не помню, чтобы там они были включены),… ключевые должности в разных министерствах, которые также должны будут декларировать свои встречи с представителями большого бизнеса", - сказал спикер.
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