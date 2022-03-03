Разумков считает, что законопроект об олигархах необходимо доработать

14:57 03 Июнь Киев, Украина

По мнению Спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова , решать кто в Украине олигарх, должен специальный орган, чтобы не было конфликта интересов.

Об этом он сказал на брифинге в парламенте в четверг, 3 июня.

"С учетом того, какие функции предусматриваются для Совета национальной безопасности и обороны, он именно совещательный, консультативный, координационный орган: ему не свойственна функция относить тех или иных граждан к тем или иным категориям. Поэтому, я думаю, следовало бы создать отдельный орган, который бы занимался такими вопросами. Возможно, по аналогии с теми комиссиями, которые занимаются подбором в Национальное антикоррупционное бюро, САП, возможно с привлечением иностранных экспертов", - сказал Разумков.

Он отметил, что в предложенном законопроекте у СНБО возникает конфликт интересов, потому что и председатель Рады, и президент, и другие высшие должностные лица входят в состав СНБО.

"Если мы говорим гипотетично, что есть какой-то глава Верховной Рады, который как-то связан с олигархами, или какое-либо другое должностное лицо, премьер-министр, министр, то вряд ли он будет поддерживать идею включения такого лица в выше указанный список, и это будет открытым конфликтом интересов при принятии того или иного решения, и тем более при рассмотрении таких вопросов", - пояснил Разумков.

Также он считает, что нужно расширить перечень лиц, которые должны заполнять декларацию о контактах после встреч с олигархами или их представителями.