Разумков рассказал о новых качествах Зеленского

Дмитрий Разумков поделился мнением о том, как и почему изменился Владимир Зеленский за последний год.
Глава Верховной Рады подтвердил, что за год пребывания у власти характер и образ мыслей Владимира Зеленского изменился и подчеркнул, что это естественный процесс, свойственный любому человеку.
Он прокомментировал слова о том, что в окружении главы государства некоторые говорят об усталости разочаровании гаранта.
По его словам, все это сказывается на поведении, риторике, действиях, а также на видении всех, кто так или иначе причастен к принятию таких решений.
При этом глава ВРУ подчеркнул, что это не должно отражаться на человеческих качествах той или иной личности.
Напомним! секретарь СНБО Украины Алексей Данилов отметил большой прогресс в становлении президента Владимира Зеленского как государственного деятеля.
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