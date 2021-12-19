Разумков рассказал о новых качествах Зеленского

13:48 30 Июль Киев, Украина

Дмитрий Разумков поделился мнением о том, как и почему изменился Владимир Зеленский за последний год.

Глава Верховной Рады подтвердил, что за год пребывания у власти характер и образ мыслей Владимира Зеленского изменился и подчеркнул, что это естественный процесс, свойственный любому человеку.

Он прокомментировал слова о том, что в окружении главы государства некоторые говорят об усталости разочаровании гаранта.

«Ну, все люди меняются, президент не исключение. Груз ответственности, который несет тот, кто пришел во власть, и осознание, что от твоих действий и решений иногда зависят и судьбы людей, и судьба страны, накладывает свой отпечаток», – прокомментировал он состояние Зеленского.

По его словам, все это сказывается на поведении, риторике, действиях, а также на видении всех, кто так или иначе причастен к принятию таких решений.

При этом глава ВРУ подчеркнул, что это не должно отражаться на человеческих качествах той или иной личности.

«Власть сегодня у тебя есть, а завтра ее может не быть, а вот твои человеческие качества и моральные устои должны остаться и сейчас, когда ты у власти, и после того, когда ты уйдешь», – заявил Разумков.