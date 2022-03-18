Разумков прокомментировал закон президента об олигархах

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков поддерживает инициативу президента о принятии закона об олигархах. Однако, он уверен, что данный закон необходимо усилить законом о лоббизме.
Об этом он заявил в интервью Радио Свобода.
Он предположил, что принятие закона об олигархах обеспечит "более правильные, прозрачные правила игры, правила отношений с представителями крупного бизнеса". Председатель парламента ожидает, что законопроект получит поддержку в первом чтении, а во втором народные депутаты - в том числе он сам - будут вносить к нему предложения.
В частности, Разумков повторил свой тезис о том, что статус олигарха должна определять отдельная, специально созданная структура, а не Совет национальной безопасности и обороны.
На вопрос, есть ли законопроект о лоббизме в далекой перспективе, спикер ответил отрицательно.
В частности, Разумков повторил свой тезис о том, что статус олигарха должна определять отдельная, специально созданная структура, а не Совет национальной безопасности и обороны.
На вопрос, есть ли законопроект о лоббизме в далекой перспективе, спикер ответил отрицательно.
Текст внесенного президентом Владимиром Зеленским законопроекта об олигархах предоставлен для ознакомления Верховной Раде 3 июня.
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