Разумков прокомментировал разговоры об отставке

14:53 20 Июль Киев, Украина

Дмитрий Разумков, занимающий должность спикера Верховной Рады, заявил о том, что президент не предлагал ему уйти в отставку

"Я никогда не держался за кресло и никогда держаться не буду. Верховная Рада определится – это право Верховной Рады. Команда определится – это право команды... Таких просьб от президента не поступало. Если будут, то будем говорить", – сказал он.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что до следующих президентских выборов в Украине далеко, пока что он видит себя на должности председателя парламента.

Журналисткы интересовались, есть ли у спикера президентские амбиции и в связи с этим конфликт с Офисом президента.

"До выборов еще очень далеко. Верховной Раде IX созыва еще нужно работать четыре года... Сегодня о политических рейтингах и будущем рано говорить", – сказал спикер.

После этого у Разумкова уточнили, видит ли он себя в президентском кресле через четыре года, но он прямо не ответил на этот вопрос.

"Я сегодня вижу себе я в этом кресле, – указал он на кресло председателя парламента. – И пока что планируют работать именно там".

Политтехнолог Разумков в 2019 году был основным публичным спикером кандидата в президенты Зеленского во время предвыборной кампании, затем возглавил партию "Слуга народа". Став председателем парламента, уступил пост главы партии Александру Корниенко.

Время от времени СМИ сообщают о якобы имевших место конфликтах между Разумковым и президентом Украины Владимиром Зеленским, а также другими представителями Офиса президента. Так, в конце февраля "Украинская правда" со ссылкой на источники написала, что у Разумкова состоялся жесткий разговор с Зеленским, спикер заявил, что не хочет брать на себя негатив от скандалов, в которые вовлечены народные депутаты из пропрезидентской фракции "Слуга народа".



Президент, по данным собеседников издания, сказал: "Не нравится – освобождай место". "Разумков на все упреки в свой адрес якобы ответил: "Что-то не нравится в работе Рады – поставьте на голосование предложение снять меня с должности". На том и разошлись", – сообщило издание. Спикер в ответ на публикации СМИ заявил, что у него "достаточно хорошие отношения" с Зеленским.

Разумков, по данным июньского опроса Центра Разумкова и Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, занимает второе место после Зеленского по уровню доверия граждан.