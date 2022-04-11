Разумков: парламентарии соберутся на внеочередном заседании 15 июля

12:59 13 июля Киев, Украина

Владимир Зеленский созывает в четверг, 15 июля внеочередное заседание Верховной Рады, на котором будет рассмотрено 13 законопроектов.



Об этом Дмитрий Разумков написал на своей странице в соцсети Фейсбук.



По его словам, на повестке дня преимущественно экологические инициативы, а именно: проекты законов "О государственном экологическом контроле" (№3091) и "О территориях Изумрудной сети" (№4461), а также о промышленном загрязнении (№4167), сохранении лесов (№5650) и регулировании выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (№5339).



"Кроме этого, запланировано рассмотрение законопроекта, который предусматривает усиление ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых (№3576) и проекта закона о имплементации международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира (№2351). Еще одна инициатива, которую рассмотрит парламент, касается внедрения электронной регистрации и декларирования места жительства в Украине (№5463)", - уточнил Разумков.



В общем к рассмотрению предложено 13 законопроектов, уточнил Разумков.