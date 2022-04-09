Разумков на самоизоляции: кто будет вести заседание парламента

19:02 12 ноября Киев, Украина

Как уже известно, 11 ноября у Дмитрия Разумкова и 12 ноября у первого зама Руслана Стефанчука обнаружили коронавирус, из-за этого главный законодательный орган остался без председателя.

Чтобы не произошло, главный законодательный орган страны должен работать, поэтому Заместитель спикера Верховной Рады Елена Кондратюк временно будет выполнять роль председателя ВР.





Об этом она сообщила в Facebook в четверг, 12 ноября.

"Вы знаете, что я очень ответственно отношусь, как и спикер и первый вице-спикер, к мерам безопасности — маски и социальной дистанции. Чувствую себя хорошо, готова подстраховать коллег и вести заседание парламента . Это мой долг, как вице-спикера при сложившихся обстоятельствах. Мы все лишний раз убедились в том, что наличие трех человек в руководстве парламента является правильным и институционально целесообразным", — написала она.

Коллегам по президиуму, председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкова и первому заместителю Руслану Стефанчуку, нардеп пожелала скорейшего выздоровления.