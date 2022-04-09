Разумков на самоизоляции: кто будет вести заседание парламента

Как уже известно, 11 ноября у Дмитрия Разумкова и 12 ноября у первого зама Руслана Стефанчука обнаружили коронавирус, из-за этого главный законодательный орган остался без председателя.
Чтобы не произошло, главный законодательный орган страны должен работать, поэтому Заместитель спикера Верховной Рады Елена Кондратюк временно будет выполнять роль председателя ВР.
Об этом она сообщила в Facebook в четверг, 12 ноября.
Коллегам по президиуму, председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкова и первому заместителю Руслану Стефанчуку, нардеп пожелала скорейшего выздоровления.
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