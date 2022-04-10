Разумков допускает внесение изменений в законодательство, чтобы лишать мандата нардепов

14:47 12 июля Киев, Украина

На заседании Согласительного совета, председатель ВР Дмитрий Разумков заявил, что в законодательство могут внести нормы, которые позволят лишать мандата нардепов за недостойное поведение.

Об этом спикер заявил, комментируя инцидент с участием внефракционного народного депутата Александра Юрченко.

«Мне очень жаль, что сегодня в украинском законодательстве нет нормы, которая бы действительно могла очищать Верховную Раду от таких поступков и действий таких коллег. Я думаю, что нам тоже нужно поработать в этом плане и внести соответствующие изменения. Параллельно с этим всем напоминаю, что уголовная ответственность и решение суда относительно уголовного приговора является основанием для того, чтобы народный депутат лишился своего мандата», - сказал Разумков.

Он также призвал народных депутатов вести себя так, чтобы им не было стыдно людям «в глаза смотреть ни на округах, ни на отдыхе».

«Еще раз обращаюсь ко всем коллегам. У нас приближается работа в регионах, отпуска и т.п. Каждый пусть сначала думает, что он делает, чтобы потом не краснела вся Верховная Рада и в целом власть», - отметил Разумков.

Как сообщалось , 8 июля в центре Львова внефракционный народный депутат Александр Юрченко совершил ДТП, а затем пытался нанести повреждения пострадавшему водителю.



На следующий день первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко призвал Александра Юрченко сложить депутатский мандат.