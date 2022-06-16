Разработчики мобильных игр уходят из рф

14:55 16 июня Киев, Украина

Game Insights закрывает все офисы и уходит из рф – без работы остаются 600 человек.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

"Главный офис компании расположен в Литве. После того, как наши литовские друзья признали россию государством-террористом, Game Insights покинули российские топ-менеджеры, а сейчас компания решила окончательно прекратить бизнес в рф", – написал министр и добавил, что они продолжают делать все, чтобы изолировать россию от мировой цивилизации.



Game Insights разработала немало популярных игр для мобильных платформ, среди которых Paradise Island, My Country и Tribez. Они работают по модели Freemium – игроки могут играть в них бесплатно, а затем по желанию покупать там валюту и предметы.