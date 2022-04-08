Разрабатывается законопроект о легализации медицинского каннабиса

21:03 10 ноября Киев, Украина

Рабочая группа занимается наработкой законопроекта о легализации медицинского каннабиса, сообщил Давид Арахамия.
"Что касается вопроса медицинского каннабиса, применение при производстве лекарственных средств, то рабочая группа уже создана, и нарабатывают законопроект, это может позволить", - сказал он.
По словам Арахамии, в вопросе легализации марихуаны есть два "принципиальных" подхода:
  1. "Разрешить импорт уже готовых препаратов, используемых в медицинской сфере, и посмотреть, как это работает, как это помогает онкобольным, людям с болезнью Альцгеймера и так далее".
  2. "Другой путь - делать так называемое импортозамещение".
Арахамия отметил, что рабочая группа работает, а в будущем "Слуга народа" будет дополнительно сообщать, каким образом движется этот процесс.

Мы писали, что президента Владимира Зеленского, помимо тем Донбасса и коррупции, интересует мнение украинцев по поводу легализации медицинской марихуаны для тяжелобольных. Эксперты говорят, что вопрос действительно спорный и не самый актуальный сейчас. По мнению политологов, таким образом президент заманивает молодой электорат голосовать на местные выборы.