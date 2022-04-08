Разрабатывается законопроект о легализации медицинского каннабиса

Рабочая группа занимается наработкой законопроекта о легализации медицинского каннабиса, сообщил Давид Арахамия.
По словам Арахамии, в вопросе легализации марихуаны есть два "принципиальных" подхода:
- "Разрешить импорт уже готовых препаратов, используемых в медицинской сфере, и посмотреть, как это работает, как это помогает онкобольным, людям с болезнью Альцгеймера и так далее".
- "Другой путь - делать так называемое импортозамещение".
Арахамия отметил, что рабочая группа работает, а в будущем "Слуга народа" будет дополнительно сообщать, каким образом движется этот процесс.
Мы писали, что президента Владимира Зеленского, помимо тем Донбасса и коррупции, интересует мнение украинцев по поводу легализации медицинской марихуаны для тяжелобольных. Эксперты говорят, что вопрос действительно спорный и не самый актуальный сейчас. По мнению политологов, таким образом президент заманивает молодой электорат голосовать на местные выборы.
Мы писали, что президента Владимира Зеленского, помимо тем Донбасса и коррупции, интересует мнение украинцев по поводу легализации медицинской марихуаны для тяжелобольных. Эксперты говорят, что вопрос действительно спорный и не самый актуальный сейчас. По мнению политологов, таким образом президент заманивает молодой электорат голосовать на местные выборы.
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