Разобранные рельсы: советник главы МВД Украины о помощи белорусских партизан

06:37 20 марта Киев, Украина

Железнодорожного сообщения между Украиной и Беларусью сейчас нет. Железнодорожные пути, соединяющие две страны, частично непригодны для передвижения поездов.

В комментарии украинским телеканалам глава правления Укрзализныци Александр Камышин рассказал, что он недавно обращался с призывом к белорусским железнодорожникам не выполнять преступные приказы и не везти российские военные эшелоны в Украину.

"Я могу сказать, что сегодня железнодорожного сообщения между Украиной и Беларусью нет," – сказал Камышин.

По его словам, железнодорожные пути, которые соединяют Украину и Беларусь, находятся в непригодном состоянии с определенного момента войны. Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко отметил участие белорусских партизан.

"Также хотел бы отметить белорусское направление. Нам на помощь пришли белорусские партизаны. Там появились партизаны, которые, по сути, вывели из строя железнодорожное сообщение, ведущее к территории Украины," - сообщил Денисенко.

По его словам, частично разобраны рельсы и испорчены соответствующие регулировочные элементы, то есть из Беларуси сейчас невозможно железнодорожным транспортом добраться до Украины. Денисенко подчеркнул, что это усложнит логистику для Российской Федерации.