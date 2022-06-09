Разминирование украинских портов может занять несколько месяцев - советник по морской безопасности

07:41 09 июня Киев, Украина

Нужно несколько месяцев для разминирования ключевых портов Украины.


Об этом сообщает специальный советник по морской безопасности Международной морской организации ООН Питер Адамс в Bloomberg.
 
"Даже если порты захотят открыться завтра, понадобится некоторое время, прежде чем корабли смогут зайти или выйти… На полное обезвреживание морских мин в портовых районах уйдет несколько месяцев",- отметил Адамс.