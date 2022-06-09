Разминирование украинских портов может занять несколько месяцев - советник по морской безопасности
07:41 09 июня Киев, Украина
Нужно несколько месяцев для разминирования ключевых портов Украины.
Об этом сообщает специальный советник
по морской безопасности Международной морской организации ООН Питер Адамс в Bloomberg.
"Даже если порты захотят открыться завтра, понадобится некоторое время, прежде чем корабли смогут зайти или выйти… На полное обезвреживание морских мин в портовых районах уйдет несколько месяцев",- отметил Адамс.
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