Разминирование, ПВО и боеприпасы: США выделяют Украине $600 млн военной помощи

06:57 08 сентября Киев, Украина

Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 600 миллионов долларов, включающем оборудование для разминирования и поддержки ПВО, боеприпасы к HIMARS, снаряды калибра 105-мм и средства радиоэлектронной борьбы.

Об этом говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте Минобороны США.

В частности, пакет военной помощи включает:
  • Дополнительные боеприпасы для HIMARS;
  • оборудование для поддержки и интеграции систем ПВО Украины;
  • Артиллерийские снаряды калибра 105 мм;
  • Средства радиоэлектронной борьбы и противодействия РЭБ;
  • Подрывные боеприпасы для уборки помех;
  • Оборудование для разминирования;
  • Поддержка и оборудование для обучения, технического обслуживания и деятельности.
"Этот пакет мер USAI подчеркивает неизменную приверженность США удовлетворить неотложные потребности Украины путем предоставления критически важных возможностей в ближайшей перспективе, а также развития устойчивой способности Вооруженных сил Украины защищать свою территорию и сдерживать российскую агрессию в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - говорится в сообщении.
В Минобороны США подчеркнули, что страна будет продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения ее непосредственных потребностей в поле боя и долгосрочных нужд в помощи в сфере безопасности.