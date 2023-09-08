Разминирование, ПВО и боеприпасы: США выделяют Украине $600 млн военной помощи

06:57 08 сентября Киев, Украина





Об этом



В частности, пакет военной помощи включает: Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 600 миллионов долларов, включающем оборудование для разминирования и поддержки ПВО , боеприпасы к HIMARS, снаряды калибра 105-мм и средства радиоэлектронной борьбы.Об этом говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте Минобороны США В частности, пакет военной помощи включает:

Дополнительные боеприпасы для HIMARS;

оборудование для поддержки и интеграции систем ПВО Украины;

Артиллерийские снаряды калибра 105 мм;

Средства радиоэлектронной борьбы и противодействия РЭБ;

Подрывные боеприпасы для уборки помех;

Оборудование для разминирования;

Поддержка и оборудование для обучения, технического обслуживания и деятельности.

"Этот пакет мер USAI подчеркивает неизменную приверженность США удовлетворить неотложные потребности Украины путем предоставления критически важных возможностей в ближайшей перспективе, а также развития устойчивой способности Вооруженных сил Украины защищать свою территорию и сдерживать российскую агрессию в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - говорится в сообщении.

В Минобороны США подчеркнули, что страна будет продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения ее непосредственных потребностей в поле боя и долгосрочных нужд в помощи в сфере безопасности.