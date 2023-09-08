Разминирование, ПВО и боеприпасы: США выделяют Украине $600 млн военной помощи

Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 600 миллионов долларов, включающем оборудование для разминирования и поддержки ПВО, боеприпасы к HIMARS, снаряды калибра 105-мм и средства радиоэлектронной борьбы.
Об этом говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте Минобороны США.
В частности, пакет военной помощи включает:
Об этом говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте Минобороны США.
В частности, пакет военной помощи включает:
- Дополнительные боеприпасы для HIMARS;
- оборудование для поддержки и интеграции систем ПВО Украины;
- Артиллерийские снаряды калибра 105 мм;
- Средства радиоэлектронной борьбы и противодействия РЭБ;
- Подрывные боеприпасы для уборки помех;
- Оборудование для разминирования;
- Поддержка и оборудование для обучения, технического обслуживания и деятельности.
В Минобороны США подчеркнули, что страна будет продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения ее непосредственных потребностей в поле боя и долгосрочных нужд в помощи в сфере безопасности.
6 сентября во время визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о предоставлении нового пакета помощи Украине бюджетом в 1 миллиард долларов.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии