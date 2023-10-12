Разминирование Черного моря: Турция, Румыния и Болгария заключили соглашение

Турция, Румыния и Болгария согласились на совместное разминирование Черного моря от мин, которые попадают в их воды в результате войны рф против Украины.
Эта инициатива была объявлена Министерством обороны Турции.
Согласно заявлению, эти страны обсудили совместные действия на встрече министров обороны НАТО, которая состоялась в Брюсселе.
Это сотрудничество направлено на обеспечение безопасности и устранение опасных минных устройств, которые могут представлять серьезную угрозу для мореплавания и экологии в Черном море.
Эта инициатива была объявлена Министерством обороны Турции.
Согласно заявлению, эти страны обсудили совместные действия на встрече министров обороны НАТО, которая состоялась в Брюсселе.
Это сотрудничество направлено на обеспечение безопасности и устранение опасных минных устройств, которые могут представлять серьезную угрозу для мореплавания и экологии в Черном море.
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