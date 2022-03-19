Разговор Джо Байдена и Си Цзиньпина: о чем говорили и почему это важно?

19:21 18 марта Киев, Украина





Содержание разговора ни администрация президента США, ни власти Китая пока не раскрывают. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден провели телефонные переговоры. Беседа, сообщает CNN, продолжалась почти два часа. Лидеры двух стран общались впервые с ноября 2021 года.Содержание разговора ни администрация президента США, ни власти Китая пока не раскрывают.

«Синьхуа» ограничилось заявлением, что председатель КНР в ходе разговора сообщил, что «украинский кризис — это не то, что мы хотим видеть», а также добавил, что «конфликты и конфронтация не в чьих-либо интересах».



«Как постоянные члены Совета безопасности ООН и две ведущие экономики мира, мы должны не только направлять китайско-американские отношения в правильном направлении, но и выполнять свою долю международных обязанностей и работать во имя мира и спокойствия во всем мире», — цитирует главу КНР «Синьхуа».

Однако Си Цзиньпин до сих пор не называл войну в Украине войной.

Почему разговор важен для Украины?



По словам американских чиновников, Китай взвешивает, предоставить ли военную или финансовую помощь россии. Если он согласится, то может значительно ухудшить свои отношения с Западом.



Еще до того, как россия полномасштабно вторглась в Украину, американские чиновники наблюдали, как путин и Си сближаются. Директор ЦРУ Билл Бернс заявил, что партнерство основывается на «многих очень хладнокровных причинах».