Разговор Джо Байдена и Си Цзиньпина: о чем говорили и почему это важно?

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден провели телефонные переговоры. Беседа, сообщает CNN, продолжалась почти два часа. Лидеры двух стран общались впервые с ноября 2021 года.
Содержание разговора ни администрация президента США, ни власти Китая пока не раскрывают.
Содержание разговора ни администрация президента США, ни власти Китая пока не раскрывают.
«Синьхуа» ограничилось заявлением, что председатель КНР в ходе разговора сообщил, что «украинский кризис — это не то, что мы хотим видеть», а также добавил, что «конфликты и конфронтация не в чьих-либо интересах».
«Как постоянные члены Совета безопасности ООН и две ведущие экономики мира, мы должны не только направлять китайско-американские отношения в правильном направлении, но и выполнять свою долю международных обязанностей и работать во имя мира и спокойствия во всем мире», — цитирует главу КНР «Синьхуа».
«Как постоянные члены Совета безопасности ООН и две ведущие экономики мира, мы должны не только направлять китайско-американские отношения в правильном направлении, но и выполнять свою долю международных обязанностей и работать во имя мира и спокойствия во всем мире», — цитирует главу КНР «Синьхуа».
Однако Си Цзиньпин до сих пор не называл войну в Украине войной.
Почему разговор важен для Украины?
По словам американских чиновников, Китай взвешивает, предоставить ли военную или финансовую помощь россии. Если он согласится, то может значительно ухудшить свои отношения с Западом.
Еще до того, как россия полномасштабно вторглась в Украину, американские чиновники наблюдали, как путин и Си сближаются. Директор ЦРУ Билл Бернс заявил, что партнерство основывается на «многих очень хладнокровных причинах».
По словам американских чиновников, Китай взвешивает, предоставить ли военную или финансовую помощь россии. Если он согласится, то может значительно ухудшить свои отношения с Западом.
Еще до того, как россия полномасштабно вторглась в Украину, американские чиновники наблюдали, как путин и Си сближаются. Директор ЦРУ Билл Бернс заявил, что партнерство основывается на «многих очень хладнокровных причинах».
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