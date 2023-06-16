Разглашение фото и видео работы ПВО - серьезная угроза обороноспособности Украины

Разглашение фотографий и видеозаписей, демонстрирующих деятельность противовоздушной обороны (ПВО), представляет серьезную угрозу национальной обороноспособности Украины.
Об этом напомнил Андрей Ермак, глава Офиса Президента, через свой канал в Telegram.
Он выразил свое разочарование безответственным поведением тех, кто продолжает распространять информацию о последствиях российских атак.
Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента, ярко осудил "чиновников ОВА, мэров и инстаграм-блогеров" за размещение фотографий воздушных атак со стороны рф.
Об этом напомнил Андрей Ермак, глава Офиса Президента, через свой канал в Telegram.
Он выразил свое разочарование безответственным поведением тех, кто продолжает распространять информацию о последствиях российских атак.
Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента, ярко осудил "чиновников ОВА, мэров и инстаграм-блогеров" за размещение фотографий воздушных атак со стороны рф.
Он добавил, что каждый гражданин до сих пор может свободно собирать и распространять информацию, которая не угрожает национальной безопасности и обороне.
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