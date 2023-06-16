Разглашение фото и видео работы ПВО - серьезная угроза обороноспособности Украины

17:51 29 мая Киев, Украина

Разглашение фотографий и видеозаписей, демонстрирующих деятельность противовоздушной обороны (ПВО), представляет серьезную угрозу национальной обороноспособности Украины.

Об этом напомнил Андрей Ермак, глава Офиса Президента, через свой канал в Telegram.

Он выразил свое разочарование безответственным поведением тех, кто продолжает распространять информацию о последствиях российских атак.

Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента, ярко осудил "чиновников ОВА, мэров и инстаграм-блогеров" за размещение фотографий воздушных атак со стороны рф.
 
"По всей стране поднята тревога и уровень опасности значительно повышен. Необходимо ли еще разъяснять каждому госслужащему, мэру и инстаграм-блогеру на 15-й месяц ведения полномасштабной войны, что публиковать материалы о работе ПВО, фотографии мест падения ракет и список целей атаки - это неприемлемо?", - написал Подоляк в Telegram.

Он добавил, что каждый гражданин до сих пор может свободно собирать и распространять информацию, которая не угрожает национальной безопасности и обороне.
 
"Однако распространение критически важной информации уже превращается в преступную халатность, а для должностных лиц - в злоупотребление доступом к информации, которая принадлежит им по служебной обязанности", - подчеркнул Подоляк.