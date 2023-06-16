Расстроенного провалами путина утешили древней картой, на которой "нет Украины"

16:59 24 мая Киев, Украина

"Историк" валерий зорькин, подрабатывающий главой Конституционного суда рф, пришел к "историку" путину, который по совместительству является президентом страны-агрессора и принес "вещдок" - французскую карту середины XVII века, которая якобы доказывает, что никакой Украины не было.

В разговоре двух чиновников "отсутствием" Украины на карте обосновывалось то, что эта страна якобы не имеет права на свою государственность.

«Обнаружилось, что у нас в Конституционном суде нашлась копия карты XVII века, составленная при Людовике XIV <…> самими французами. Почему я привез ее? <…> там нет Украины. <…> Есть в двух местах край — край Речи Посполитой и край Казакии. И большое царство Российское, — заявил Зорькин. — То есть это середина, даже начало второй середины XVII века».

Речь идет о карте Les Estats du Czaar de Russie Blanche ou Grand Duc de Moscovie. В переводе с французского — «Владения царя Белой Руси или великого князя Московии». Ее составил во второй половине 17 века придворный картограф французского короля Людовика XIV Николя Сансон.

«Мы знаем, что эти земли просто входили в состав Речи Посполитой, а потом попросились в состав Московского царства, вот и все, и оказались в составе Московского царства. А уже потом, после Октябрьской революции, начали образовываться всякие квазигосударственные образования, а советская власть создала Советскую Украину. Это хорошо известно всем. До этого никакой Украины не было в истории человечества», — ответил ему путин.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на очередной российский исторический фейк.

"Украина была, есть и будет. россия же исторически самообнулилась: путинская элита исчезнет, традиционные мифы превратились в мемы, а территория ускоренно погружается в состояние классического "российского бунта, нищеты и безвластия", – отметил Подоляк.

Возвращаясь к карте, стоит подчеркнуть, что два "историка" лихо промахнулись, на карте как раз есть Украина. Она отмечена как Ukraine pais des cosaques, или «Украина, земля казаков». Напомним, что казаки — особая общность людей, сформировавшаяся к середине XVI века на территории современной Украины между Днестром и Доном, в центре которой находится Днепр. Откуда председатель российского Конституционного суда взял «Казакию», совершенно неясно. Также на карте нет «края Речи Посполитой» — есть «Корона (то есть королевство) Польши».

Президент рф и его собеседник не заметили другого — на ней нет россии. Эту страну, как писалось выше, называют «Белой Русью или Московией».

Кроме того, ряд территорий, которые теперь входят в состав россии, на карте 17 века принадлежат другим странам. Например, Крымское ханство тогда вообще было самостоятельным государством. Район современного Санкт-Петербурга принадлежит Швеции. Также россии не принадлежали Кавказ и Сибирь и, разумеется, Калининградская область, на территории которых существовали свои государства. О том, стоит ли восстановить справедливость и вернуть эти территории прежним владельцам, российские чиновники ничего не сказали.

Ориентация путина для объяснения нынешних политических явлений на карту 17 века выглядит чрезвычайно глупо.

Во-первых, политическая карта мира в то время была совершенно другой, но это не дает оснований для пересмотра сложившихся за прошедшие четыре столетия границ. Например, Швеция владела современными Финляндией, Эстонией и Латвией. Единых Италии и Германии не существовало. На территории последней, к примеру, находились самостоятельные Бавария, Саксония, Бранденбург и другие государства.



Во-вторых — и это самое главное — путин, похоже, не понимает, что такое национальное государство (а ныне существующие государства в подавляющем большинстве как раз национальные). При всей разнице подходов и определений этого термина можно выделить самое главное — возникновение национальных государств связано с переходом от сословной к гражданской организации общества, при которой жители страны равны между собой, а понятия «государство» и «нация» не противоречат друг другу. Если совсем упрощать, то основой для объединения людей до появления национальных государств было подчинение монархам, независимо от этнических особенностей. Позднее же основой стала как раз культурная и языковая общность групп людей, независимо от их положения в обществе.



Так, Речь Посполитую (в которой жили предки будущих поляков, белорусов, литовцев и украинцев, объединенные властью короля) соседи поделили прежде, чем она успела стать национальным государством (или несколькими такими государствами). Массово по всей Европе процесс национального строительства и появления национальных государств начался лишь в 19 веке, он продолжался и в 20-м, когда на карте появилась Украина. Аналогично на момент составления карты Сансона не было и такой нации, как русские.



Таким образом, к моменту создания карты, которую показали путину, процесс оформления наций и создания национальных государств еще был далек от завершения. А потому рассуждать на ее основе о том, имеет ли какое-либо современное государство право на существование, совершенно неправильно. Не говоря уже о том, что даже французские картографы 17 века выделяли часть территории нынешней Украины в отдельный самобытный регион на территории Речи Посполитой.





Попытка главы страны-агрессора путина в очередной раз оправдать захватническую войну против Украины с треском провалилась.