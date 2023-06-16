Расстроенного провалами путина утешили древней картой, на которой "нет Украины"

"Историк" валерий зорькин, подрабатывающий главой Конституционного суда рф, пришел к "историку" путину, который по совместительству является президентом страны-агрессора и принес "вещдок" - французскую карту середины XVII века, которая якобы доказывает, что никакой Украины не было.
В разговоре двух чиновников "отсутствием" Украины на карте обосновывалось то, что эта страна якобы не имеет права на свою государственность.
Речь идет о карте Les Estats du Czaar de Russie Blanche ou Grand Duc de Moscovie. В переводе с французского — «Владения царя Белой Руси или великого князя Московии». Ее составил во второй половине 17 века придворный картограф французского короля Людовика XIV Николя Сансон.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на очередной российский исторический фейк.
Возвращаясь к карте, стоит подчеркнуть, что два "историка" лихо промахнулись, на карте как раз есть Украина. Она отмечена как Ukraine pais des cosaques, или «Украина, земля казаков». Напомним, что казаки — особая общность людей, сформировавшаяся к середине XVI века на территории современной Украины между Днестром и Доном, в центре которой находится Днепр. Откуда председатель российского Конституционного суда взял «Казакию», совершенно неясно. Также на карте нет «края Речи Посполитой» — есть «Корона (то есть королевство) Польши».
Президент рф и его собеседник не заметили другого — на ней нет россии. Эту страну, как писалось выше, называют «Белой Русью или Московией».
Кроме того, ряд территорий, которые теперь входят в состав россии, на карте 17 века принадлежат другим странам. Например, Крымское ханство тогда вообще было самостоятельным государством. Район современного Санкт-Петербурга принадлежит Швеции. Также россии не принадлежали Кавказ и Сибирь и, разумеется, Калининградская область, на территории которых существовали свои государства. О том, стоит ли восстановить справедливость и вернуть эти территории прежним владельцам, российские чиновники ничего не сказали.
Ориентация путина для объяснения нынешних политических явлений на карту 17 века выглядит чрезвычайно глупо.
Во-первых, политическая карта мира в то время была совершенно другой, но это не дает оснований для пересмотра сложившихся за прошедшие четыре столетия границ. Например, Швеция владела современными Финляндией, Эстонией и Латвией. Единых Италии и Германии не существовало. На территории последней, к примеру, находились самостоятельные Бавария, Саксония, Бранденбург и другие государства.
Во-вторых — и это самое главное — путин, похоже, не понимает, что такое национальное государство (а ныне существующие государства в подавляющем большинстве как раз национальные). При всей разнице подходов и определений этого термина можно выделить самое главное — возникновение национальных государств связано с переходом от сословной к гражданской организации общества, при которой жители страны равны между собой, а понятия «государство» и «нация» не противоречат друг другу. Если совсем упрощать, то основой для объединения людей до появления национальных государств было подчинение монархам, независимо от этнических особенностей. Позднее же основой стала как раз культурная и языковая общность групп людей, независимо от их положения в обществе.
Так, Речь Посполитую (в которой жили предки будущих поляков, белорусов, литовцев и украинцев, объединенные властью короля) соседи поделили прежде, чем она успела стать национальным государством (или несколькими такими государствами). Массово по всей Европе процесс национального строительства и появления национальных государств начался лишь в 19 веке, он продолжался и в 20-м, когда на карте появилась Украина. Аналогично на момент составления карты Сансона не было и такой нации, как русские.
Таким образом, к моменту создания карты, которую показали путину, процесс оформления наций и создания национальных государств еще был далек от завершения. А потому рассуждать на ее основе о том, имеет ли какое-либо современное государство право на существование, совершенно неправильно. Не говоря уже о том, что даже французские картографы 17 века выделяли часть территории нынешней Украины в отдельный самобытный регион на территории Речи Посполитой.
Во-вторых — и это самое главное — путин, похоже, не понимает, что такое национальное государство (а ныне существующие государства в подавляющем большинстве как раз национальные). При всей разнице подходов и определений этого термина можно выделить самое главное — возникновение национальных государств связано с переходом от сословной к гражданской организации общества, при которой жители страны равны между собой, а понятия «государство» и «нация» не противоречат друг другу. Если совсем упрощать, то основой для объединения людей до появления национальных государств было подчинение монархам, независимо от этнических особенностей. Позднее же основой стала как раз культурная и языковая общность групп людей, независимо от их положения в обществе.
Так, Речь Посполитую (в которой жили предки будущих поляков, белорусов, литовцев и украинцев, объединенные властью короля) соседи поделили прежде, чем она успела стать национальным государством (или несколькими такими государствами). Массово по всей Европе процесс национального строительства и появления национальных государств начался лишь в 19 веке, он продолжался и в 20-м, когда на карте появилась Украина. Аналогично на момент составления карты Сансона не было и такой нации, как русские.
Таким образом, к моменту создания карты, которую показали путину, процесс оформления наций и создания национальных государств еще был далек от завершения. А потому рассуждать на ее основе о том, имеет ли какое-либо современное государство право на существование, совершенно неправильно. Не говоря уже о том, что даже французские картографы 17 века выделяли часть территории нынешней Украины в отдельный самобытный регион на территории Речи Посполитой.
Попытка главы страны-агрессора путина в очередной раз оправдать захватническую войну против Украины с треском провалилась.
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