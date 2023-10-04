Расстрел Майдана: ГБР завершило расследование

На сайте Государственного Бюро Расследования (ГБР) было сообщено о завершении расследования одного из самых громких дел страны относительно бывшего руководства государства за организацию разгона и расстрелов демонстрантов 18 – 20 февраля 2014 года.
В суд были направлены обвинительные акты.
В совершении этих преступлений обвиняются члены преступной группы – бывшие чиновники:
- Президент Украины;
- Министр внутренних дел Украины;
- заместитель Министра внутренних дел Украины;
- Председатель СБУ;
- Первый заместитель Председателя СБУ – руководитель Антитеррористического центра;
- Министр обороны Украины;
- начальник Главного управления – командующий внутренними войсками Министерства внутренних дел Украины;
- и.о. начальника ГУМВД Украины в г. Киеве;
- заместитель начальника ГУМВД Украины – начальник милиции общественной безопасности;
- командир ГМОП «Беркут» при ГУМВД Украины в г. Киеве.
Это уголовное производство объединяет в себе 1019 эпизодов преступного препятствования акциям протеста и насчитывает 1878 томов собранных материалов
Досудебное расследование также установило, что бывшие глава СБУ и командующий внутренними войсками МВД Украины после распада СССР проходили военную службу в вооруженных силах российской федерации. Они приобрели российское гражданство, получили допуск и доступ к военной и государственной тайне рф, приняли присягу на верность ее народу и находились на всех видах обеспечения в вооруженных силах. Отдавая приказы на применение насилия в отношении митингующих, они действовали в интересах россии, которой приносили присягу.
Фигурантам дела грозит пожизненное лишение свободы.
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