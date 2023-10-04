Расстрел Майдана: ГБР завершило расследование

12:31 04 октября Киев, Украина

На сайте Государственного Бюро Расследования (ГБР) было сообщено о завершении расследования одного из самых громких дел страны относительно бывшего руководства государства за организацию разгона и расстрелов демонстрантов 18 – 20 февраля 2014 года.

В суд были направлены обвинительные акты.

В совершении этих преступлений обвиняются члены преступной группы – бывшие чиновники:

Президент Украины;

Министр внутренних дел Украины;

заместитель Министра внутренних дел Украины;

Председатель СБУ;

Первый заместитель Председателя СБУ – руководитель Антитеррористического центра;

Министр обороны Украины;

начальник Главного управления – командующий внутренними войсками Министерства внутренних дел Украины;

и.о. начальника ГУМВД Украины в г. Киеве;

заместитель начальника ГУМВД Украины – начальник милиции общественной безопасности;

командир ГМОП «Беркут» при ГУМВД Украины в г. Киеве.

Это уголовное производство объединяет в себе 1019 эпизодов преступного препятствования акциям протеста и насчитывает 1878 томов собранных материалов

"Бывшие президент и руководители силового блока обвиняются в организации совершения с 18 по 20 февраля 2014 года в составе преступной группы незаконного препятствования проведению собрания, митингов, походов и демонстраций, превышения работниками правоохранительных органов власти и служебных полномочий, умышленных убийств и законченных покушений, причинение умышленных тяжких телесных повреждений, а также организации террористического акта", – сообщили в ГБР.

Досудебное расследование также установило, что бывшие глава СБУ и командующий внутренними войсками МВД Украины после распада СССР проходили военную службу в вооруженных силах российской федерации. Они приобрели российское гражданство, получили допуск и доступ к военной и государственной тайне рф, приняли присягу на верность ее народу и находились на всех видах обеспечения в вооруженных силах. Отдавая приказы на применение насилия в отношении митингующих, они действовали в интересах россии, которой приносили присягу.

"Учитывая, что часть обвиняемых скрывается на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, последние будут взяты под стражу и переданы суду сразу после освобождения этих территорий Вооруженными силами Украины", - отметили в ГБР.

Фигурантам дела грозит пожизненное лишение свободы.