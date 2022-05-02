Расстрел Майдана: бойца спецроты "Беркут" восстановили в должности

18:02 30 июля Киев, Украина

Киевский окружной админсуд признал, что экс-боец спецроты "Беркут" Александр Маринченко был незаконно уволен, а также постановил восстановить его на службе, аргументируя решение тем, что боец стал заложником межгосударственных политических договоренностей.

Об этом говорится в решении Окружного административного суда Киева.



Маринченко с 2007 года служил в качестве снайпера в киевской роте "Беркута", а затем в столичной полиции. В феврале 2015 года он был задержан и арестован по подозрению в причастности к расстрелу 48 активистов



В декабре 2019 года Маринченко, а также еще 4 обвиняемых беркутовцев (Сергей Тамтура, Олег Янишевский, Павел Аброськин и Сергей Зинченко) были освобождены из-под стражи для участия в обмене пленными между Украиной и РФ.



Как указано в судебном решении, обвиняемые были под конвоем спецназа СБУ "Альфа", доставлены к пункту пропуска "Майорск" на линии разграничения в Донецкой области и переданы представителям "Л/ДНР". Маринченко с 2007 года служил в качестве снайпера в киевской роте "Беркута", а затем в столичной полиции. В феврале 2015 года он был задержан и арестован по подозрению в причастности к расстрелу 48 активистов Майдана на ул. Институтской.В декабре 2019 года Маринченко, а также еще 4 обвиняемых беркутовцев (Сергей Тамтура, Олег Янишевский, Павел Аброськин и Сергей Зинченко) были освобождены из-под стражи для участия в обмене пленными между Украиной и РФ.Как указано в судебном решении, обвиняемые были под конвоем спецназа СБУ "Альфа", доставлены к пункту пропуска "Майорск" на линии разграничения в Донецкой области и переданы представителям "Л/ДНР".

"С 29.12.2019 по 08.02.2020 Маринченко находился на временно неконтролируемой территории Украины - "ЛНР" под контролем местной администрации. Документы у истца были изъяты, фактически он находился на карантине в условиях ограниченного передвижения. В начале февраля 2020 Маринченко возвращены документы, совместными усилиями сняты ограничения на передвижение, организовано его возвращения на подконтрольную Украины территорию", - сказано в материалах суда.

Вернувшись в Киев, экс-беркутовец обратился в киевский главк полиции с просьбой восстановить его в должности. Там ему сообщили, что из-за неявки на службу против него было начало служебное расследование, а затем издан приказ об увольнении.



ОАСК решил, что Маринченко был уволен незаконно и постановил восстановить его на службе. Ему также обязаны выплатить около 20 тысяч гривен судебных расходов.



По мнению суда, Маринченко "фактически стал заложником межгосударственных политических договоренностей и участником спецоперации по освобождению украинских пленных".