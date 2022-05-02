Расстрел Майдана: бойца спецроты "Беркут" восстановили в должности

Киевский окружной админсуд признал, что экс-боец спецроты "Беркут" Александр Маринченко был незаконно уволен, а также постановил восстановить его на службе, аргументируя решение тем, что боец стал заложником межгосударственных политических договоренностей.
Об этом говорится в решении Окружного административного суда Киева.
Маринченко с 2007 года служил в качестве снайпера в киевской роте "Беркута", а затем в столичной полиции. В феврале 2015 года он был задержан и арестован по подозрению в причастности к расстрелу 48 активистов Майдана на ул. Институтской.
В декабре 2019 года Маринченко, а также еще 4 обвиняемых беркутовцев (Сергей Тамтура, Олег Янишевский, Павел Аброськин и Сергей Зинченко) были освобождены из-под стражи для участия в обмене пленными между Украиной и РФ.
Как указано в судебном решении, обвиняемые были под конвоем спецназа СБУ "Альфа", доставлены к пункту пропуска "Майорск" на линии разграничения в Донецкой области и переданы представителям "Л/ДНР".
Вернувшись в Киев, экс-беркутовец обратился в киевский главк полиции с просьбой восстановить его в должности. Там ему сообщили, что из-за неявки на службу против него было начало служебное расследование, а затем издан приказ об увольнении.
ОАСК решил, что Маринченко был уволен незаконно и постановил восстановить его на службе. Ему также обязаны выплатить около 20 тысяч гривен судебных расходов.
По мнению суда, Маринченко "фактически стал заложником межгосударственных политических договоренностей и участником спецоперации по освобождению украинских пленных".
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