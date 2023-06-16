Расследование СМИ: жена и.о. директора БЭБ вовлечена в теневые бизнес-схемы

Жена временно исполняющего обязанности директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) Эдуарда Федорова, Ольга Федорова, вместе с родственниками бывших и настоящих сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), занимается строительством отеля на горнолыжном курорте в селе Мигово Черновицкой области.
Более того, компания "Глобальные технологии будущего", владение которой также принадлежит Федоровой, продает диоды ремонтным заводам "Укрзализныци".
Фирма жены временного директора БЭБ выступает в роли посредника, продавая диоды по ценам, превышающим стоимость, по которой они были приобретены у производителя, в 1,5-2 раза. Эту информацию сообщило издание "Bihus.Info" в результате своего расследования.
"Bihus.Info" также установило, что Ольга Федорова является владелицей более 20 различных бизнесов по всей Украине за последние 6 лет. Она стала основательницей или соучредителем компаний, занимающихся торговлей топливом, лекарствами, мебелью и рыбой, а также пассажирскими перевозками, бурением скважин, образованием и техническими исследованиями.
Согласно расследованию, Федорова также является совладелицей ветроэлектростанции на Николаевщине и занимается строительством отеля на горнолыжном курорте в селе Мигово Черновицкой области, владея при этом 2 земельными участками.
Отмечается, что 5 земельных участков на территории строительства отеля принадлежат генералу СБУ, бывшему заместителю председателя СБУ Александру Карпенко и его семье, 2 участка принадлежат генералу СБУ, бывшему начальнику ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, экс-главе Донецкой областной военной администрации Александру Куцю и его жене, а еще 4 участка принадлежат женщинам, чьи сыновья работали или работают на низших должностях в СБУ.
Более того, компания "Глобальные технологии будущего", владение которой также принадлежит Федоровой, продает диоды ремонтным заводам "Укрзализныци".
Фирма жены временного директора БЭБ выступает в роли посредника, продавая диоды по ценам, превышающим стоимость, по которой они были приобретены у производителя, в 1,5-2 раза. Эту информацию сообщило издание "Bihus.Info" в результате своего расследования.
"Bihus.Info" также установило, что Ольга Федорова является владелицей более 20 различных бизнесов по всей Украине за последние 6 лет. Она стала основательницей или соучредителем компаний, занимающихся торговлей топливом, лекарствами, мебелью и рыбой, а также пассажирскими перевозками, бурением скважин, образованием и техническими исследованиями.
Согласно расследованию, Федорова также является совладелицей ветроэлектростанции на Николаевщине и занимается строительством отеля на горнолыжном курорте в селе Мигово Черновицкой области, владея при этом 2 земельными участками.
Отмечается, что 5 земельных участков на территории строительства отеля принадлежат генералу СБУ, бывшему заместителю председателя СБУ Александру Карпенко и его семье, 2 участка принадлежат генералу СБУ, бывшему начальнику ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, экс-главе Донецкой областной военной администрации Александру Куцю и его жене, а еще 4 участка принадлежат женщинам, чьи сыновья работали или работают на низших должностях в СБУ.
Расследование также показало, что жена Карпенко уже введена в эксплуатацию одним из построенных домов на курорте, а жена Федорова получила право собственности на еще 4 незавершенных дома.
Журналисты из "Bihus.Info" также обнаружили, что супруга временного директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) является совладелицей ООО "Глобальные технологии будущего".
Журналисты из "Bihus.Info" также обнаружили, что супруга временного директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) является совладелицей ООО "Глобальные технологии будущего".
Ранее компания занималась системами видеонаблюдения в Донецкой области, где сам Федоров родом и ранее служил. Однако, начиная с 2022 года, "ГТМ" сменила направление и стала поставлять запчасти ремонтным заводам "Укрзализныци" в Киеве, Днепре и Запорожье.
Расследование указывает, что сумма сделок за последние полтора года превысила 50 млн грн. Компания основным товаром является продажа различных типов диодов заводам "УЗ". Важно отметить, что "ГТМ" не является производителем, а лишь перепродает запчасти. Согласно данным журналистов, "ГТМ" продает диоды с наценкой до 100%.
Расследование также установило ценовые различия при закупке и продаже различных типов диодов, что вызывает вопросы о бизнес-практиках компании.
В конце 2022 года "ГТМ" начала заказывать услуги по изготовлению диодов, при этом приобретая их по одной цене и продавая готовые диоды с более высокой наценкой.
Эдуард Федоров не предоставил комментарии по поводу деятельности своей жены "Bihus.Info".
Эдуард Федоров не предоставил комментарии по поводу деятельности своей жены "Bihus.Info".
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