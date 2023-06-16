Расследование СМИ: жена и.о. директора БЭБ вовлечена в теневые бизнес-схемы

08:17 26 мая Киев, Украина





Более того, компания "Глобальные технологии будущего", владение которой также принадлежит Федоровой, продает диоды ремонтным заводам "Укрзализныци".



Фирма жены временного директора БЭБ выступает в роли посредника, продавая диоды по ценам, превышающим стоимость, по которой они были приобретены у производителя, в 1,5-2 раза. Эту информацию сообщило издание "Bihus.Info" в результате своего расследования.



"Bihus.Info" также установило, что Ольга Федорова является владелицей более 20 различных бизнесов по всей Украине за последние 6 лет. Она стала основательницей или соучредителем компаний, занимающихся торговлей топливом, лекарствами, мебелью и рыбой, а также пассажирскими перевозками, бурением скважин, образованием и техническими исследованиями.



Согласно расследованию, Федорова также является совладелицей ветроэлектростанции на Николаевщине и занимается строительством отеля на горнолыжном курорте в селе Мигово Черновицкой области, владея при этом 2 земельными участками.



Отмечается, что 5 земельных участков на территории строительства отеля принадлежат генералу СБУ, бывшему заместителю председателя СБУ Александру Карпенко и его семье, 2 участка принадлежат генералу СБУ, бывшему начальнику ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, экс-главе Донецкой областной военной администрации Александру Куцю и его жене, а еще 4 участка принадлежат женщинам, чьи сыновья работали или работают на низших должностях в СБУ. Жена временно исполняющего обязанности директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) Эдуарда Федорова, Ольга Федорова, вместе с родственниками бывших и настоящих сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), занимается строительством отеля на горнолыжном курорте в селе Мигово Черновицкой области.Более того, компания "Глобальные технологии будущего", владение которой также принадлежит Федоровой, продает диоды ремонтным заводам "Укрзализныци".Фирма жены временного директора БЭБ выступает в роли посредника, продавая диоды по ценам, превышающим стоимость, по которой они были приобретены у производителя, в 1,5-2 раза. Эту информацию сообщило издание "Bihus.Info" в результате своего расследования."Bihus.Info" также установило, что Ольга Федорова является владелицей более 20 различных бизнесов по всей Украине за последние 6 лет. Она стала основательницей или соучредителем компаний, занимающихся торговлей топливом, лекарствами, мебелью и рыбой, а также пассажирскими перевозками, бурением скважин, образованием и техническими исследованиями.Согласно расследованию, Федорова также является совладелицей ветроэлектростанции на Николаевщине и занимается строительством отеля на горнолыжном курорте в селе Мигово Черновицкой области, владея при этом 2 земельными участками.Отмечается, что 5 земельных участков на территории строительства отеля принадлежат генералу СБУ, бывшему заместителю председателя СБУ Александру Карпенко и его семье, 2 участка принадлежат генералу СБУ, бывшему начальнику ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, экс-главе Донецкой областной военной администрации Александру Куцю и его жене, а еще 4 участка принадлежат женщинам, чьи сыновья работали или работают на низших должностях в СБУ.





Журналисты из "Bihus.Info" также обнаружили, что супруга временного директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) является совладелицей ООО "Глобальные технологии будущего". Расследование также показало, что жена Карпенко уже введена в эксплуатацию одним из построенных домов на курорте, а жена Федорова получила право собственности на еще 4 незавершенных дома.Журналисты из "Bihus.Info" также обнаружили, что супруга временного директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) является совладелицей ООО "Глобальные технологии будущего".

Ранее компания занималась системами видеонаблюдения в Донецкой области, где сам Федоров родом и ранее служил. Однако, начиная с 2022 года, "ГТМ" сменила направление и стала поставлять запчасти ремонтным заводам "Укрзализныци" в Киеве, Днепре и Запорожье.

Расследование указывает, что сумма сделок за последние полтора года превысила 50 млн грн. Компания основным товаром является продажа различных типов диодов заводам "УЗ". Важно отметить, что "ГТМ" не является производителем, а лишь перепродает запчасти. Согласно данным журналистов, "ГТМ" продает диоды с наценкой до 100%.



Расследование также установило ценовые различия при закупке и продаже различных типов диодов, что вызывает вопросы о бизнес-практиках компании.

В конце 2022 года "ГТМ" начала заказывать услуги по изготовлению диодов, при этом приобретая их по одной цене и продавая готовые диоды с более высокой наценкой.



Эдуард Федоров не предоставил комментарии по поводу деятельности своей жены "Bihus.Info".