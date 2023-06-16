Расследование систематического взяточничества в Киеве завершено - Нацполиция

15:31 15 июня Киев, Украина





Прокуратура представила в суд обвинительный акт против трех фигурантов, связанных с этим преступлением. Информацию об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.



Согласно проведенному расследованию, выяснилось, что должностные лица требовали взятки за предоставление разрешений на выбросы опасных веществ в атмосферу от стационарных источников, а также за выдачу других разрешительных документов в сфере охраны окружающей среды. Расследование по делу о систематическом взяточничестве, совершаемом должностным лицом Киевской городской государственной администрации и контролируемыми ею частными предприятиями, успешно завершено.Прокуратура представила в суд обвинительный акт против трех фигурантов, связанных с этим преступлением. Информацию об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.Согласно проведенному расследованию, выяснилось, что должностные лица требовали взятки за предоставление разрешений на выбросы опасных веществ в атмосферу от стационарных источников, а также за выдачу других разрешительных документов в сфере охраны окружающей среды.

"Следует отметить, что выдача указанных разрешений осуществляется бесплатно. Однако злоумышленники специально создавали условия, при которых получение этих разрешений бесплатно было практически невозможно", - отмечается в сообщении полиции.

Должностные лица разработали специальную схему для получения взяток с использованием мессенджера. Каждому участнику схемы были назначены определенные роли, а также применялись псевдонимы и другие методы скрытности. Предварительно была разработана "тарифная сетка" для неправомерного получения выгоды.



Обвинительный акт против чиновницы из КГГА и двух сообщников из контролируемых частных предприятий был передан в суд.

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