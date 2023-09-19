Расследование правозащитников: оккупанты превратили ЗАЭС в пыточную

16:25 19 сентября Киев, Украина





Представители Truth Hounds сообщили об этом на пресс-конференции, проведенной в Ukraine Media Center.



Анализ включает свидетельства 14 очевидцев возможных военных преступлений, совершенных на территории ЗАЭС. Согласно словам исполнительного директора Truth Hounds Романа Авраменко, работников атомной станции выводили в лес и принуждали к самостоятельной ямочной могиле, угрожая им насилием и смертью, а также угрожая их родственникам. Исследователи из организации Truth Hounds представили анализ, посвященный системным случаям похищений, пыток и убийств среди сотрудников Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) . Эти преступления, по данным исследования, начались в марте 2022 года и имеют прямое отношение к российской госкорпорации по атомной энергии "Росатом".Представители Truth Hounds сообщили об этом на пресс-конференции, проведенной в Ukraine Media Center.Анализ включает свидетельства 14 очевидцев возможных военных преступлений, совершенных на территории ЗАЭС. Согласно словам исполнительного директора Truth Hounds Романа Авраменко, работников атомной станции выводили в лес и принуждали к самостоятельной ямочной могиле, угрожая им насилием и смертью, а также угрожая их родственникам.

Он также подчеркнул, что эти события происходили, по меньшей мере, с пассивным согласием или даже активным содействием представителей корпорации "Росатом". Эти действия продолжаются и на данный момент.



Главной целью оккупантов, по мнению Авраменко, является принуждение работников ЗАЭС к заключению контрактов с "Росатомом" и более сильной их мотивации для сотрудничества с корпорацией.