Расследование по курткам для ВСУ: Железняк требует разъяснений от Резникова

Народный депутат Ярослав Железняк возмущен словами министра обороны Алексея Резникова о том, что расследование по закупке зимних курток для ВСУ не соответствует действительности. Железняк считает, что министр врет, и на днях это расследование обсудят на заседании комитета Рады.
Об этом сообщил нардеп и глава ВСК по расследованию экономических преступлений Ярослав Железняк, руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.
Об этом сообщил нардеп и глава ВСК по расследованию экономических преступлений Ярослав Железняк, руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.
Железняк сообщил, что 23 августа в 10.00 состоится заседание Комитета по вопросам антикоррупционной политики по этому вопросу.
Нардеп добавил, что надеялся на адекватный ответ Минобороны, но вместо этого услышал, что с формой все в порядке и журналисты все придумали, намекая на слова министра обороны Алексея Резникова, который заявил, что информация в расследовании по закупке одежды для военных не соответствует действительности.
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