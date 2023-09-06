Расследование по курткам для ВСУ: Железняк требует разъяснений от Резникова

18:10 21 августа Киев, Украина





Об этом сообщил нардеп и глава ВСК по расследованию экономических преступлений Ярослав Железняк, руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. Народный депутат Ярослав Железняк возмущен словами министра обороны Алексея Резникова о том, что расследование по закупке зимних курток для ВСУ не соответствует действительности. Железняк считает, что министр врет, и на днях это расследование обсудят на заседании комитета Рады.Об этом сообщил нардеп и глава ВСК по расследованию экономических преступлений Ярослав Железняк, руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

"Еще одна история, где нет адекватной реакции: Юрий Николов опубликовал позорную схему, как украли деньги на военную форму. Там все очевидно. И еще приложил инвойсы. Я очень хорошо знаю детали этого дела, к сожалению, так получилось, что оно всплыло во время исследования коррупции на одной из региональных таможен. И я уверен, что господин Николов не ошибся. Все это правда, в том числе инвойсы. Да там и не только они есть, чтобы увидеть проблему с закупкой формы. Но еще раз - ожидал адекватной реакции (Минобороны - ред.). Ее не увидел", - отметил Железняк.

Железняк сообщил, что 23 августа в 10.00 состоится заседание Комитета по вопросам антикоррупционной политики по этому вопросу.

"Там еще продемонстрируем ряд вопросов, которые думаю поставят все точки над "і". И точно не в сторону тех, кто отвечал за закупку",- добавил Железняк.



Нардеп добавил, что надеялся на адекватный ответ Минобороны, но вместо этого услышал, что с формой все в порядке и журналисты все придумали, намекая на слова министра обороны Алексея Резникова, который заявил, что информация в расследовании по закупке одежды для военных не соответствует действительности.