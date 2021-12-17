Расшатывание протестных настроений - один из методов гибридной войны РФ против Украины

11:48 31 Март Киев, Украина

Против Украины ведется гибридная война, а расшатывание протестов - один из ее инструментов. Разведорганы РФ активно отслеживают общественно-политические события, чтобы использовать любой повод для дестабилизации ситуации в Украине.

Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов , призвав украинцев и украинских политиков осознавать риски и последствия протестов с проявлением агрессии.

"" СБУ активно привлекается к этому процессу (обеспечения безопасности на акциях протеста – ИФ). Накануне погрома Офиса Президента мы информировали и национальную полицию, и Управление Государственной охраны о нагнетании ситуации вокруг акции и возможных столкновениях. Первое сообщение мы направили Нацполу 17 марта о возможной радикализации этих событий. А сразу после событий, 20 марта, мы предоставили дополнительную информацию относительно организаторов и активных участников акции протеста, в том числе фото- и видематериалы, которые, я уверен, легли в основу уголовного дела, которое сегодня расследуется Нацполом", - сказал Баканов.

По его словам, СБУ оценивала риски "в контексте возможного влияния на государственную безопасность".

"Право на протест – это святое, но есть четкая грань между протестом и нарушением закона. Ее устанавливает суд. И он даст оценку событиям под Офисом президента"", - отметил глава СБУ.

По словам главы СБУ, патриоты и неравнодушные граждане могут даже не догадываться, что их действия используются спецслужбами РФ в информационной войне.

"Я ни коим образом не утверждаю, что за этой акцией был разведорган Российской Федерации. Но я у нас есть достаточно информации, чтобы утверждать, что спецслужбы РФ мониторят общественно-политическую ситуацию в Украине, пытается воспользоваться любым поводом, чтобы использовать эту ситуацию в свою пользу", - сказал Баканов.

Он подчеркнул, что "раскачивание протестов" – один из инструментов гибридной войны.