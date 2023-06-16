Распространение фейков о полном захвате Бахмута отрицается военными властями Украины

Спикер Восточного направления Вооруженных Сил Украины, Сергей Череватый, заявил в эфире телемарафона, что сообщения российских источников о полном захвате Бахмута не соответствуют действительности.
Подразделения Сил обороны уверенно удерживают позиции в юго-западной части города и будут продолжать это делать столько времени, сколько необходимо.
Череватый отметил, что российские силы фокусируют свое внимание на боях в Бахмуте, стремясь продемонстрировать хотя бы промежуточный успех, особенно "вагнеровцам".
Он указал, что распространение фейков о полном захвате города является частью информационной войны против Украины.
В действительности, в настоящее время украинские защитники надежно удерживают юго-западную часть Бахмута и успешно выполняют боевые задачи с целью минимизации потерь и нанесения максимального урона противнику.
Подразделения Сил обороны уверенно удерживают позиции в юго-западной части города и будут продолжать это делать столько времени, сколько необходимо.
Череватый отметил, что российские силы фокусируют свое внимание на боях в Бахмуте, стремясь продемонстрировать хотя бы промежуточный успех, особенно "вагнеровцам".
Он указал, что распространение фейков о полном захвате города является частью информационной войны против Украины.
В действительности, в настоящее время украинские защитники надежно удерживают юго-западную часть Бахмута и успешно выполняют боевые задачи с целью минимизации потерь и нанесения максимального урона противнику.
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