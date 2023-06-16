Рашисты заявили о визите шойгу в Запорожскую область

По данным российского министерства обороны, сергей шойгу посетил оккупированную Запорожскую область Украины, в пятницу 19 мая.
Во время посещения зоны проведения "СВО" (война рф против Украины), генерал армии сергей шойгу осмотрел передовой пункт управления одного из объединений войсковой группировки "Восток" на Запорожском направлении.
В рамках визита шойгу посетил командный пункт, где внимательно выслушал доклады командующего группировкой "Восток" и офицеров штаба о текущей обстановке.
Министр поставил задачу "продолжать активную комплексную разведку для досрочного раскрытия планов противника и пресечения их реализации".
Во время посещения зоны проведения "СВО" (война рф против Украины), генерал армии сергей шойгу осмотрел передовой пункт управления одного из объединений войсковой группировки "Восток" на Запорожском направлении.
В рамках визита шойгу посетил командный пункт, где внимательно выслушал доклады командующего группировкой "Восток" и офицеров штаба о текущей обстановке.
Министр поставил задачу "продолжать активную комплексную разведку для досрочного раскрытия планов противника и пресечения их реализации".
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии