Рашисты заявили о визите шойгу в Запорожскую область

16:31 19 мая Киев, Украина

По данным российского министерства обороны, сергей шойгу посетил оккупированную Запорожскую область Украины, в пятницу 19 мая.

Во время посещения зоны проведения "СВО" (война рф против Украины), генерал армии сергей шойгу осмотрел передовой пункт управления одного из объединений войсковой группировки "Восток" на Запорожском направлении.

В рамках визита шойгу посетил командный пункт, где внимательно выслушал доклады командующего группировкой "Восток" и офицеров штаба о текущей обстановке.

Министр поставил задачу "продолжать активную комплексную разведку для досрочного раскрытия планов противника и пресечения их реализации".