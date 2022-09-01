Рашисты заявили о готовности взорвать заминированную ЗАЭС - "Энергоатом"

12:43 08 августа Киев, Украина

Рашисты не скрывают своих планов и уже открыто шантажируют весь мир, заявив о готовности взорвать заминированную Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС).



Об этом сообщает Энергоатом.



В своем заявлении начальник войск радиационной, химической и биологической защиты из рф генерал-майор валерий васильев, который сейчас командует гарнизоном ЗАЭС, сказал, что «здесь будет либо русская земля, либо выжженная пустыня».

"Как вы знаете, мы заминировали все важные объекты Запорожской атомной станции. И мы не скрываем этого от врага. Мы их предупредили. Враг знает, что станция будет либо русской, либо ничьей. Мы готовы к последствиям этого шага. И вы, воины-освободители, должны понимать, что другого пути у нас нет. И если будет самый жесткий приказ – мы должны выполнить его с честью!" – сказал он своим солдатам.

Ранее представитель пресс-службы ГУР МО Андрей Юсов сообщил, что у ведомства есть подтвержденная информация о минировании энергоблоков ЗАЭС российскими войсками.