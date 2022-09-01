Рашисты заявили о готовности взорвать заминированную ЗАЭС - "Энергоатом"

Рашисты не скрывают своих планов и уже открыто шантажируют весь мир, заявив о готовности взорвать заминированную Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС).
Об этом сообщает Энергоатом.
В своем заявлении начальник войск радиационной, химической и биологической защиты из рф генерал-майор валерий васильев, который сейчас командует гарнизоном ЗАЭС, сказал, что «здесь будет либо русская земля, либо выжженная пустыня».
Об этом сообщает Энергоатом.
В своем заявлении начальник войск радиационной, химической и биологической защиты из рф генерал-майор валерий васильев, который сейчас командует гарнизоном ЗАЭС, сказал, что «здесь будет либо русская земля, либо выжженная пустыня».
Ранее представитель пресс-службы ГУР МО Андрей Юсов сообщил, что у ведомства есть подтвержденная информация о минировании энергоблоков ЗАЭС российскими войсками.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии