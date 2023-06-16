Рашисты заставляют таксистов шпионить на ВОТ Запорожской области - ЦНС

На оккупированной территории Запорожской области россияне принуждают водителей такси действовать в роли информаторов, передающих информацию о лицах, выражающих поддержку Украины.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
По информации ЦНС, оккупационная власть вынуждает таксистов, работающих во временно захваченных районах Запорожской области, сотрудничать с ними.
Согласно данным сопротивления, такие действия российских оккупантов направлены на подавление украинского сопротивления.
Однако, в ЦНС подчеркивают, что шансы на победу у россиян отсутствуют в борьбе против украинского подполья.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
По информации ЦНС, оккупационная власть вынуждает таксистов, работающих во временно захваченных районах Запорожской области, сотрудничать с ними.
Согласно данным сопротивления, такие действия российских оккупантов направлены на подавление украинского сопротивления.
Однако, в ЦНС подчеркивают, что шансы на победу у россиян отсутствуют в борьбе против украинского подполья.
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