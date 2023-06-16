Рашисты заставляют таксистов шпионить на ВОТ Запорожской области - ЦНС

08:04 05 июня Киев, Украина

На оккупированной территории Запорожской области россияне принуждают водителей такси действовать в роли информаторов, передающих информацию о лицах, выражающих поддержку Украины.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

По информации ЦНС, оккупационная власть вынуждает таксистов, работающих во временно захваченных районах Запорожской области, сотрудничать с ними.

Согласно данным сопротивления, такие действия российских оккупантов направлены на подавление украинского сопротивления.

Однако, в ЦНС подчеркивают, что шансы на победу у россиян отсутствуют в борьбе против украинского подполья.