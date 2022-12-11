Рашисты выпустили более тысячи ракет по энергетическим объектам Украины

16:48 09 декабря Киев, Украина

Росийские террористы за последние два месяца выпустили по украинским энергетическим объектам свыше тысячи ракет и дронов.



Об этом заявил глава правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий на брифинге в пятницу, 9 декабря.

"Более тысячи тяжелых ракет и дронов были выпущены по объектам энергетической инфраструктуры Украины с 10 октября. Мы пережили восемь больших волн и более десятка меньших ударов", - отметил он.



По его словам, восстановление поврежденных объектов продолжается непрерывно. Это касается как магистральных подстанций, так и электростанций, частным и государственным предприятиям.



Глава Укрэнерго отметил, что последняя атака россиян на энергосистему не имела таких разрушительных последствий, как предыдущие. В связи с этим он оценил эффективную работу противовоздушной обороны страны.



Кудрицкий добавил, что после этой атаки энергосистема вошла в стабильный режим достаточно быстро, разбалансировки не наблюдалось.