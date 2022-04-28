Рашисты "вернули в СССР" арку на площади Мелитополя

10:56 28 апреля Киев, Украина

Российские оккупанты "вернули в СССР" арку на главной площади Мелитополя.

Они изуродовали конструкцию, нацепив на нее надпись "Слава победителям" на "колорадском фоне" и красный флаг.



Об этом сообщил Telegram-канал регионального информагентства "Мелитополь", назвав происходящее "картонным совком".

Журналисты отметили: вместо того, чтобы решать свои проблемы, незаконные "власти" со всей бессмысленностью и убожеством заняты "воскрешением трупа Совка".

"В начале оккупации российские захватчики лили на уши мелитопольцев сказки о "прекрасном светлом будущем", где все будет лучше, честнее и "народнее", чем было при Украине. Два месяца под "властью" оккупантов показали, что вместо будущего они решили затянуть Мелитополь в убогое прошлое", – сказано в сообщении.

Очевидно, что "картонный Советский Союз" создается для картинки на российском ТВ, чтобы избиратели Путина поверили в "освобожденный" Мелитополь.