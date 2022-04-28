Рашисты "вернули в СССР" арку на площади Мелитополя

Российские оккупанты "вернули в СССР" арку на главной площади Мелитополя.
Они изуродовали конструкцию, нацепив на нее надпись "Слава победителям" на "колорадском фоне" и красный флаг.
Об этом сообщил Telegram-канал регионального информагентства "Мелитополь", назвав происходящее "картонным совком".
Журналисты отметили: вместо того, чтобы решать свои проблемы, незаконные "власти" со всей бессмысленностью и убожеством заняты "воскрешением трупа Совка".
Очевидно, что "картонный Советский Союз" создается для картинки на российском ТВ, чтобы избиратели Путина поверили в "освобожденный" Мелитополь.
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