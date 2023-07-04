Рашисты увеличили использование мин для сдерживания контрнаступления Украины - британская разведка

В последние недели россия изменила свою тактику ведения войны для замедления украинских контрнаступательных операций на юге Украины.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в своем Twitter.
В министерстве отмечают, что в некоторых районах плотность минных полей указывает на то, что россия, вероятно, использовала гораздо больше мин, чем это предусмотрено военной доктриной.
Несмотря на то, что россия добилась определенного успеха посредством такого подхода на ранних этапах контрнаступления Украины, ее силы продолжают страдать от ключевых слабостей, особенно перенапряженных подразделений и недостатка артиллерийских боеприпасов, считают в Минобороны королевства.
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