Рашисты увеличили использование мин для сдерживания контрнаступления Украины - британская разведка

13:27 04 июля Киев, Украина

В последние недели россия изменила свою тактику ведения войны для замедления украинских контрнаступательных операций на юге Украины.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в своем Twitter.

"россия определила приоритеты и усовершенствовала тактику, направленную на замедление украинских контрнаступательных операций на юге Украины. Основой этого подхода было очень интенсивное использование россией противотанковых мин", — говорится в сообщении.

В министерстве отмечают, что в некоторых районах плотность минных полей указывает на то, что россия, вероятно, использовала гораздо больше мин, чем это предусмотрено военной доктриной.

"Замедлив украинское продвижение, россия затем попыталась наносить удары по украинской бронетехнике беспилотными летательными аппаратами, ударными вертолетами и артиллерией", — говорится в сообщении.

Несмотря на то, что россия добилась определенного успеха посредством такого подхода на ранних этапах контрнаступления Украины, ее силы продолжают страдать от ключевых слабостей, особенно перенапряженных подразделений и недостатка артиллерийских боеприпасов, считают в Минобороны королевства.