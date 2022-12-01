Рашисты устраивают провокации на оккупированных территориях против Сил обороны

18:03 01 декабря Киев, Украина

Оккупанты выводят технику и подразделения из населенных пунктов левого берега Днепра и обстреливают их, а затем говорят, что это работа ВСУ, чтобы настроить население против Сил обороны.

Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк.



Гуменюк рассказала, что в целом по югу обстановка достаточно стабильная. Продолжается контрбатарейное противостояние по линии фронта. Это левый и правый берега Днепра.



Также, по словам Гуменюк продолжается работа и по участкам левого берега как Кинбурнская коса, которые еще не освобождены и продолжают использоваться оккупантами в том числе и для нанесения огневых поражений по Николаевщине.

"Пока оккупанты выводят технику, вооружение и подразделения, в частности, из населенных пунктов (на левом берегу Днепра — ред.). Но мы очень часто наблюдали это за времена оккупации, когда они делают такие шаги для того, чтобы спровоцировать население на неправильное мнение. То есть, это провокация против Сил обороны. Выводя свое вооружение, они обстреливают населенные пункты, которые фактически находятся под их оккупацией, и потом сообщают, что это работа ВСУ или Сил обороны", — отметила Гуменюк.

Она подчеркнула, что украинские военные не наносят удары по мирным населенным пунктам и когда работают по пунктам базирования противника, тщательно проверяют координаты.

"Наблюдая такое движение оккупантов, необходимо предусмотреть возможность укрытия. Иметь при себе запас воды, продуктов, предметов первой необходимости на 2-3 дня. Укрыться в подвальных помещениях или воспользоваться хотя бы правилом двух стен, если нет другой возможности. Они не будут поражены, в частности, теми же силами оккупантов. Они пытаются бить в таких провокационных случаях по объектам социальной инфраструктуры: жилым домам, детским садам, больницам, чтобы потом использовать в своей пропаганде", — рассказала она.

Гуменюк также отметила, что в течение длительного времени оккупанты собирали в Джанкое технику. Пока там пытаются создать базу, где можно проводить ремонт, переформатировать подразделения и переснаряжать их. Поэтому военные рф блокируют въезды-выезды в населенный пункт и пытаются максимально усилить контроль вокруг него.