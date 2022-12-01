Рашисты устраивают провокации на оккупированных территориях против Сил обороны

Оккупанты выводят технику и подразделения из населенных пунктов левого берега Днепра и обстреливают их, а затем говорят, что это работа ВСУ, чтобы настроить население против Сил обороны.
Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк.
Гуменюк рассказала, что в целом по югу обстановка достаточно стабильная. Продолжается контрбатарейное противостояние по линии фронта. Это левый и правый берега Днепра.
Также, по словам Гуменюк продолжается работа и по участкам левого берега как Кинбурнская коса, которые еще не освобождены и продолжают использоваться оккупантами в том числе и для нанесения огневых поражений по Николаевщине.
Она подчеркнула, что украинские военные не наносят удары по мирным населенным пунктам и когда работают по пунктам базирования противника, тщательно проверяют координаты.
Гуменюк также отметила, что в течение длительного времени оккупанты собирали в Джанкое технику. Пока там пытаются создать базу, где можно проводить ремонт, переформатировать подразделения и переснаряжать их. Поэтому военные рф блокируют въезды-выезды в населенный пункт и пытаются максимально усилить контроль вокруг него.
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