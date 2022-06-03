Рашисты украли и уничтожили на ЧАЭС оборудование на $135 млн

09:09 03 июня Киев, Украина

Оккупанты украли и уничтожили оборудование с Чернобыльской АЭС на 135 млн долларов, пишет The Washington Post со ссылкой на сотрудников станции.



По словам сотрудников, были украдены 1500 дозиметров, 698 компьютеров и 344 автомобиля. Оборудование вычислили, так как на нем были установлены GPS-трекеры, некоторые из которых продолжают передавать данные о местоположении, рассказал глава Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Евгений Крамаренко.

«Мы видим, что часть оборудования находится на территории Беларуси, вдоль границы, часть перемещается по территории республики — Гомель, Минск, другие места», - сообщил Крамаренко.

Директор Центральной аналитической лаборатории сайта Николай Беспалый заявил, что российские военные таким образом нанесли большой экономический ущерб Украине. По его словам, отслеживать уровень радиации в зоне отчуждения практически невозможно без программного обеспечения (ПО). При этом россия не сможет им пользоваться, потому что оно уникальное, отметил Беспалый.



В апреле Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения опубликовало фото предприятий и лабораторий в Чернобыльской зоне отчуждения после ухода оттуда российских войск. По данным агентства, унесли как личные вещи персонала, так и оборудование. В частности, были украдены серверы системы автоматического контроля радиационной обстановки (АСКРО).