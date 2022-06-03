Рашисты украли и уничтожили на ЧАЭС оборудование на $135 млн

Оккупанты украли и уничтожили оборудование с Чернобыльской АЭС на 135 млн долларов, пишет The Washington Post со ссылкой на сотрудников станции.
По словам сотрудников, были украдены 1500 дозиметров, 698 компьютеров и 344 автомобиля. Оборудование вычислили, так как на нем были установлены GPS-трекеры, некоторые из которых продолжают передавать данные о местоположении, рассказал глава Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Евгений Крамаренко.
По словам сотрудников, были украдены 1500 дозиметров, 698 компьютеров и 344 автомобиля. Оборудование вычислили, так как на нем были установлены GPS-трекеры, некоторые из которых продолжают передавать данные о местоположении, рассказал глава Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Евгений Крамаренко.
Директор Центральной аналитической лаборатории сайта Николай Беспалый заявил, что российские военные таким образом нанесли большой экономический ущерб Украине. По его словам, отслеживать уровень радиации в зоне отчуждения практически невозможно без программного обеспечения (ПО). При этом россия не сможет им пользоваться, потому что оно уникальное, отметил Беспалый.
В апреле Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения опубликовало фото предприятий и лабораторий в Чернобыльской зоне отчуждения после ухода оттуда российских войск. По данным агентства, унесли как личные вещи персонала, так и оборудование. В частности, были украдены серверы системы автоматического контроля радиационной обстановки (АСКРО).
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