Рашисты ударили по вокзалу в Краматорске. Более 30 человек погибло. Фото

Россия продолжает обстреливать транспортные пути по территории Украины.
Об этом в Telegram сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.
По словам Камышина, рашистские войска нанесли удар по железнодорожному вокзалу в городе Краматорск на севере Донецкой области.
«На железнодорожный вокзал Краматорска прилетело 2 ракеты», – отметил глава «Укрзализныци».
По его словам, уже есть информация о пострадавших в результате этой ракетной атаки.
По оперативным данным более 30 человек погибли и более 100 раненых.
Это целенаправленный удар по пассажирской инфраструктуре железной дороги и жителям города Краматорск.
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