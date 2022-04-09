Рашисты ударили по вокзалу в Краматорске. Более 30 человек погибло. Фото

11:31 08 апреля Киев, Украина

Россия продолжает обстреливать транспортные пути по территории Украины.

Об этом в Telegram сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.



По словам Камышина, рашистские войска нанесли удар по железнодорожному вокзалу в городе



«На железнодорожный вокзал Краматорска прилетело 2 ракеты», – отметил глава «Укрзализныци».



По его словам, уже есть информация о пострадавших в результате этой ракетной атаки.



По оперативным данным более 30 человек погибли и более 100 раненых. По словам Камышина, рашистские войска нанесли удар по железнодорожному вокзалу в городе Краматорск на севере Донецкой области.«На железнодорожный вокзал Краматорска прилетело 2 ракеты», – отметил глава «Укрзализныци».По его словам, уже есть информация о пострадавших в результате этой ракетной атаки.