Рашисты снова готовят провокацию на Запорожской АЭС

15:08 08 декабря Киев, Украина





Об этом сообщает Российские террористы планируют очередную провокацию на оккупированной Запорожской атомной электростанции. На территорию объекта завезли РСЗО Град.Об этом сообщает Энергоатом

"Это оружие захватчики разместили возле энергоблока № 6, рядом с территорией станционного сухого хранилища отработанного ядерного топлива, где раньше строили некоторые «защитные сооружения» в тайном режиме, нарушая все условия по обеспечению ядерной и радиационной безопасности", - говорится в сообщении.



Отмечается, что оккупанты могут готовиться к обстрелам противоположного берега Днепра, в частности городов Никополь и Марганец, непосредственно с площадки ЗАЭС, пользуясь "прикрытием" энергоблоков и хранилища отработанного ядерного топлива.

"Весь мир понимает вопиющие нарушения всех норм и требований ядерной и радиационной безопасности работы АЭС, используемой захватчиками для военных целей. С самого начала агрессии они размещают там личный состав, военную технику, оружие и взрывчатку; заменяли территорию станции и подъездные пути к ней", - заявили в Энергоатоме.



Энергоатом обратился к МАГАТЭ и всему мировому атомному сообществу и в очередной раз призвал создать зону безопасности внутри и вокруг станции при ее полной демилитаризации и деоккупации.