Рашисты разместили ракетные комплексы на Брянщине для обстрела украинских городов

Согласно информации из подполья, российские оккупационные силы переместили береговые ракетные комплексы "Бал" в Брянскую область с целью обстрела украинских городов.
Центр национального сопротивления, сообщает о развертывании указанных комплексов, которые входят в состав 11-й отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады береговых войск Черноморского флота.
Расположение бригады находится в Уташе, Краснодарском крае. Предназначенные для поражения кораблей, комплексы "Бал" были адаптированы для стрельбы по сухопутным целям с использованием ракеты "Оникс" комплекса "Бастион".
Для этой цели были применены модернизированные ракеты Х-35/35У, которые позволили значительно увеличить дальность стрельбы с 260 до 500 километров.
Комплекс "Бал" представляет собой российский береговой мобильный ракетный комплекс с противокорабельной ракетой Х-35.
Его основными задачами являются контроль территориальных вод и проливных зон, защита военно-морских баз, береговых объектов и инфраструктуры побережья, а также обеспечение безопасности на опасных направлениях возможной высадки десанта.
Центр национального сопротивления, сообщает о развертывании указанных комплексов, которые входят в состав 11-й отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады береговых войск Черноморского флота.
Расположение бригады находится в Уташе, Краснодарском крае. Предназначенные для поражения кораблей, комплексы "Бал" были адаптированы для стрельбы по сухопутным целям с использованием ракеты "Оникс" комплекса "Бастион".
Для этой цели были применены модернизированные ракеты Х-35/35У, которые позволили значительно увеличить дальность стрельбы с 260 до 500 километров.
Комплекс "Бал" представляет собой российский береговой мобильный ракетный комплекс с противокорабельной ракетой Х-35.
Его основными задачами являются контроль территориальных вод и проливных зон, защита военно-морских баз, береговых объектов и инфраструктуры побережья, а также обеспечение безопасности на опасных направлениях возможной высадки десанта.
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