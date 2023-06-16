Рашисты разместили на ЗАЭС около 500 военнослужащих и 50 единиц тяжелого вооружения

17:06 31 мая Киев, Украина

Специальный представитель Украины при ООН, Сергей Кислица, поднял на заседании Совета безопасности ООН важный вопрос о злоупотреблении россией Запорожской атомной электростанцией в военных целях. По его заявлению, на станции размещено около 500 военнослужащих и 50 единиц тяжелого вооружения.



Представитель Украины отметил, что военная техника, боеприпасы и взрывчатые вещества расположены в турбинных залах энергоблоков 1, 2 и 4. Он также прокомментировал пять принципов ядерной безопасности Запорожской атомной электростанции, которые были сформулированы генеральным директором МАГАТЭ, Рафаэлем Гроси. Однако, Кислица подчеркнул необходимость дополнения этих принципов требованием полной демилитаризации и деоккупации станции.



Представитель Украины выразил мнение, что необходимо включить следующие элементы:

вывод войск и российского персонала, присутствующего на станции без разрешения;

обеспечение непрерывного электроснабжения ЗАЭС территории, контролируемой украинским правительством;

гуманитарный коридор для ротации управленческого, эксплуатационного и ремонтного персонала станции с целью обеспечения ее безопасности.

Украина считает включение этих элементов в новую резолюцию Совета руководителей МАГАТЭ необходимым, "если такой документ будет предложен для принятия на ее следующей сессии", добавил он.



Постпред также напомнил, что радиационная и ядерная безопасность является первоочередным приоритетом в Формуле мира, предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским.